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Маремуха зустрілася з колишнім чоловіком-іноземцем і показала їхнього 4-річного підрослого сина
Родина возз’єдналася заради щасливого дитинства Луки.
Українська модель та акторка Вікторія Маремуха показалася з колишнім чоловіком-французом Луї задля особливої мети.
Так, 7 вересня син колишнього подружжя Лука святкує день народження. З цієї нагоди батьки зібралися за святковим сніданком разом. Зокрема, прикрасили дім кульками та зустріли маленького іменинника яскравим тортиком, яким він одразу ж поласував.
Щасливий Лука задув свічки у присутності мами й тата і загадав особливе бажання про мир в Україні. У своєму дописі в Instagram Вікторія також щемко звернулася до сина з ніжними вітаннями й показала їхні милі фото на природі.
«Чотири роки моєму серцю, моєму скарбу, моєму сонцю, моїй веселці, моєму щастю, моєму небу, моєму світлу — моєму Луці! Ти — моє найбільше диво! Мій маленький, але такий великий цікавий світ… Люблю тебе безмежно, як до трьох місяців і назад! З днем народження, мій хлопчику! Будь завжди!» — зворушила зіркова мама.
До слова, нещодавно Вікторія Маремуха розкривала справжні причини завершення шлюбу з батьком свого сина — іноземцем Луї. Акторка після п’яти років шлюбу також зізналася, чи готова до нових стосунків.