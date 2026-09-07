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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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54
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Маремуха зустрілася з колишнім чоловіком-іноземцем і показала їхнього 4-річного підрослого сина

Родина возз’єдналася заради щасливого дитинства Луки.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Вікторія Маремуха та її колишній чоловік Луї

Вікторія Маремуха та її колишній чоловік Луї / © instagram.com/vicky_mare

Українська модель та акторка Вікторія Маремуха показалася з колишнім чоловіком-французом Луї задля особливої мети.

Так, 7 вересня син колишнього подружжя Лука святкує день народження. З цієї нагоди батьки зібралися за святковим сніданком разом. Зокрема, прикрасили дім кульками та зустріли маленького іменинника яскравим тортиком, яким він одразу ж поласував.

Вікторія Маремуха з родиною / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха з родиною / © instagram.com/vicky_mare

Щасливий Лука задув свічки у присутності мами й тата і загадав особливе бажання про мир в Україні. У своєму дописі в Instagram Вікторія також щемко звернулася до сина з ніжними вітаннями й показала їхні милі фото на природі.

Син і колишнй чоловік Вікторії Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Син і колишнй чоловік Вікторії Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха з сином / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха з сином / © instagram.com/vicky_mare

«Чотири роки моєму серцю, моєму скарбу, моєму сонцю, моїй веселці, моєму щастю, моєму небу, моєму світлу — моєму Луці! Ти — моє найбільше диво! Мій маленький, але такий великий цікавий світ… Люблю тебе безмежно, як до трьох місяців і назад! З днем народження, мій хлопчику! Будь завжди!» — зворушила зіркова мама.

До слова, нещодавно Вікторія Маремуха розкривала справжні причини завершення шлюбу з батьком свого сина — іноземцем Луї. Акторка після п’яти років шлюбу також зізналася, чи готова до нових стосунків.

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