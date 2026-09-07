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Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми вперше після літніх канікул відвідали захід
Княгиня Шарлін і князь Альбер II разом із дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою здійснили візит до Ле-Бо-де-Провансу у Франції.
Саме селище здавна пов'язане з княжою родиною Монако, і в суботу принцу Жаку, спадкоємцю престолу, було вручено ключі від міста, слідом за його батьком, який пройшов через ту саму церемонію 1982 року.
Жака, який носить титул маркіза де Бо, разом із сім'єю вітали мер міста Анна Понятовські та кілька шанувальників княжої родини. Вони оглянули кілька ключових місць міста, включаючи площу принца Реньє III та церкву Святого Вінсента.
Князь Альбер II і принц Жак одягли однакові сині костюми, хоча Альбер доповнив своє вбрання червоною краваткою. Княгиня Шарлін обрала ефектну чорну сукню з квітковим принтом Сarolina Herrera і взула чорні балетки з відкритою п'ятою Gianvito Rossi, волосся зібрала в хвіст і доповнила образ перлинними сережками.
Дочка князя і княгині – принцеса Габріелла була одягнена у чарівну білу сукню без рукавів та взута у бежеві босоніжки. Так само, як і її брат принц Жак, принцеса була у сонцезахисних окулярах.
Шарлін неймовірно близька зі своїми близнюками і часто ділиться наймилішими фотографіями юних членів королівської родини.