Барбара Палвін у рожевому пеньюарі разом із чоловіком взяла участь у «вагітній» фотосесії

Барбара Палвін із чоловіком / © Instagram Барбари Палвiн

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32-річна угорська модель і колишня «ангел» Victoria’s Secret — Барбара Палвін— поділилася у своєму Instagram серією ніжних знімків із «вагітної» фотосесії, яку влаштувала разом із чоловіком, актором Діланом Спраусом. Майбутні батьки готуються до народження першої дитини — доньки.

Палвін перебуває вже на 36-му тижні вагітності. Для зніманнь модель обрала вінтажний пеньюар Victoria’s Secret ніжно-рожевого кольору. Напівпрозорий укорочений топ із пишними рукавами та довгими хвилястими деталями підкреслив її округлий живіт.

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Барбара Палвін із чоловіком / © Instagram Барбари Палвiн

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

«Пропонуйте імена», — з гумором підписала допис Палвін, оскільки подружжя поки що не визначилося з ім’ям для доньки.

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Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

Барбара Палвін із чоловіком / © Instagram Барбари Палвiн

Нагадаємо, Палвін і Спраус оголосили про вагітність раніше цього року. Модель уперше продемонструвала кругленький живіт на Каннському кінофестивалі в травні. Відтоді вона відкрито розповідає про вагітність та зміни, які відбуваються з її тілом і емоційним станом. Тепер до зустрічі з донькою у пари залишилися лічені тижні.

Барбара Палвін із чоловіком / © Associated Press

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