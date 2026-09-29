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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1201
Час на прочитання
1 хв

Болгарський перець, фарширований овочами: рецепт корисної закуски

Це смачна та хрустка закуска.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
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Болгарський перець, фарширований овочами

Болгарський перець, фарширований овочами / © Credits

Болгарський перець можна нафарширувати не тільки м’ясом і рисом, а й овочами: капустою, морквою, цибулею, часником, і тушкувати в томатному соку зі спеціями.

Інгредієнти

болгарський перець
8 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
білокачанна капуста
400 г
часник
3 зубчики
томатний сік
500 мл
цукор
1 ст. л.
сіль
мелений чорний перець
лавровий лист
олія
3 ст. л.
зелень петрушки

  1. Зріжте верхівки з перців і видаліть насіння.

  2. Цибулю, часник, моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупній тертці, часник подрібніть.

  3. Капусту наріжте тонкою соломкою, посоліть і розімніть руками.

  4. У сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю та моркву до м’якості, додайте капусту, зелень, часник, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  5. Щільно нафаршируйте перці овочевою начинкою, викладіть у каструлю, потім залийте томатним соком, додайте цукор, сіль, лавровий лист, доведіть до кипіння, зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте 30–40 хвилин.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

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