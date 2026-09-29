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Болгарський перець, фарширований овочами: рецепт корисної закуски
Це смачна та хрустка закуска.
Болгарський перець можна нафарширувати не тільки м’ясом і рисом, а й овочами: капустою, морквою, цибулею, часником, і тушкувати в томатному соку зі спеціями.
Інгредієнти
- болгарський перець
- 8 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- білокачанна капуста
- 400 г
- часник
- 3 зубчики
- томатний сік
- 500 мл
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
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- мелений чорний перець
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- лавровий лист
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- олія
- 3 ст. л.
- зелень петрушки
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Зріжте верхівки з перців і видаліть насіння.
Цибулю, часник, моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупній тертці, часник подрібніть.
Капусту наріжте тонкою соломкою, посоліть і розімніть руками.
У сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю та моркву до м’якості, додайте капусту, зелень, часник, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
Щільно нафаршируйте перці овочевою начинкою, викладіть у каструлю, потім залийте томатним соком, додайте цукор, сіль, лавровий лист, доведіть до кипіння, зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте 30–40 хвилин.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.