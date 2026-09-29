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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
2 хв

Що спекти на Покрову 2026 — рецепт традиційного українського печива

«Покровки» — не були просто смаколиками до чаю. Печиво мало обрядове значення, а тому його дарували дітям, родичам, кумам і сусідам.

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Печиво.

Печиво. / © фото: Bene Gusto

На відміну від деяких інших свят, на Покрову не існувало однієї обов’язкової «покровської страви». Меню залежало від регіону та достатку родини. Втім, особливо цікавою є традиція випікання «покровок» — обрядового печива, яке робили в деяких західноукраїнських регіонах.

Що готували на Покрову і як випекти «покровки», читайте у матеріалі ТСН.ua.

Українські господині на Покрову, як і на інші великі свята, святковий стіл намагалися зробити багатим і щедрим на наїдки. Зазвичай готували капусняк, голубці, вареники, печеню, м’ясні та рибні страви, пекли пироги, калачі, булочки та іншу домашню випічку.

Втім, на заході України, зокрема у Тернопільській та Львівській областях, часто пекли «покровки». Це печиво обили у формі хрестиків, сердечок та інших фігурок, але із отвором посередині. Готові «покровки» нанизували на стрічки й дарували дітям, рідним та сусідам.

Рецепт покровок

Інгредієнти:

  • 1 кг пшеничного борошна

  • 500 мл молока

  • 50 г свіжих дріжджів

  • 3–4 яйця

  • 100 г цукру в тісто

  • 50 г цукру для посипання

  • 100 г вершкового масла

  • 3–4 ст. л. смальцю

  • 100 мл олії

  • ½ ч. л. солі

  • кориця, ваніль або цедра лимона

Приготування

  1. Замісіть тісто. У теплому молоці розчиніть дріжджі. Додайте яйця, цукор, сіль, розтоплене вершкове масло, смалець та олію. Поступово всипайте просіяне борошно й замісіть м’яке, але досить густе тісто.

  2. Залиште тісто підходити. Накрийте рушником і поставте в тепле місце приблизно на 2–2,5 год.

  3. Сформуйте печиво. Готове тісто розкачайте завтовшки близько 5 мм. Посипте поверхню цукром і злегка втисніть його в тісто качалкою.

  4. Виріжте круглі заготовки діаметром приблизно 8–10 см. У центрі кожної зробіть невеликий отвір — традиційно для того, щоб потім протягнути стрічку або нитку.

  5. Навколо отвору зробіть чотири невеликі хрестики — саме така форма була характерною для традиційних «покровок».

  6. Дайте печиву відпочити.Перекладіть заготовки на деко та залиште приблизно на 15 хв.

  7. Духовку розігрійте до 180°C. Випікайте «покровки» близько 20–25 хв — доки вони не стануть золотистими.

Нагадаємо, ми писали про головні традиції Покрови та духовний сенс цього свята.

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