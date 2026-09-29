- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 528
- Час на прочитання
- 2 хв
Що спекти на Покрову 2026 — рецепт традиційного українського печива
«Покровки» — не були просто смаколиками до чаю. Печиво мало обрядове значення, а тому його дарували дітям, родичам, кумам і сусідам.
На відміну від деяких інших свят, на Покрову не існувало однієї обов’язкової «покровської страви». Меню залежало від регіону та достатку родини. Втім, особливо цікавою є традиція випікання «покровок» — обрядового печива, яке робили в деяких західноукраїнських регіонах.
Що готували на Покрову і як випекти «покровки», читайте у матеріалі ТСН.ua.
Українські господині на Покрову, як і на інші великі свята, святковий стіл намагалися зробити багатим і щедрим на наїдки. Зазвичай готували капусняк, голубці, вареники, печеню, м’ясні та рибні страви, пекли пироги, калачі, булочки та іншу домашню випічку.
Втім, на заході України, зокрема у Тернопільській та Львівській областях, часто пекли «покровки». Це печиво обили у формі хрестиків, сердечок та інших фігурок, але із отвором посередині. Готові «покровки» нанизували на стрічки й дарували дітям, рідним та сусідам.
Рецепт покровок
Інгредієнти:
1 кг пшеничного борошна
500 мл молока
50 г свіжих дріжджів
3–4 яйця
100 г цукру в тісто
50 г цукру для посипання
100 г вершкового масла
3–4 ст. л. смальцю
100 мл олії
½ ч. л. солі
кориця, ваніль або цедра лимона
Приготування
Замісіть тісто. У теплому молоці розчиніть дріжджі. Додайте яйця, цукор, сіль, розтоплене вершкове масло, смалець та олію. Поступово всипайте просіяне борошно й замісіть м’яке, але досить густе тісто.
Залиште тісто підходити. Накрийте рушником і поставте в тепле місце приблизно на 2–2,5 год.
Сформуйте печиво. Готове тісто розкачайте завтовшки близько 5 мм. Посипте поверхню цукром і злегка втисніть його в тісто качалкою.
Виріжте круглі заготовки діаметром приблизно 8–10 см. У центрі кожної зробіть невеликий отвір — традиційно для того, щоб потім протягнути стрічку або нитку.
Навколо отвору зробіть чотири невеликі хрестики — саме така форма була характерною для традиційних «покровок».
Дайте печиву відпочити.Перекладіть заготовки на деко та залиште приблизно на 15 хв.
Духовку розігрійте до 180°C. Випікайте «покровки» близько 20–25 хв — доки вони не стануть золотистими.
Нагадаємо, ми писали про головні традиції Покрови та духовний сенс цього свята.