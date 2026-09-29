До Польщі масово прибувають американські танки Abrams: ЗМІ розкрили деталі

Танки Abrams / © Associated Press

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До Польщі прибула нова партія важкої бронетехніки зі США — 35 новітніх танків Abrams. Контракт на закупівлю 250 машин наближається до свого завершення.

Про це повідомляє пише Forsal.pl.

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Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що армія його країни отримала ще 35 американських основних бойових танків M1A2 SEPv3 Abrams. Після цього постачання кількість машин цієї модифікації, переданих Польщі, зросла до 217 із 250, передбачених контрактом.

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Танки M1A2 SEPv3 виготовила американська компанія General Dynamics Land Systems.

На постачання бронетехніки раніше звернув увагу український військовий портал «Мілітарний». За його інформацією, наразі Польща вже отримала 217 із 250 замовлених Abrams цієї версії.

Отже, американській стороні залишилося передати польській армії ще 33 танки. Очікується, що машини надійдуть у четвертому кварталі цього року.

У Польщі буде 366 танків Abrams

Окрім M1A2 SEPv3, польські Сухопутні війська використовують і попередню модифікацію американських танків — M1A1 Abrams. Станом на 2024 рік у Польщі налічувалося 116 таких машин.

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Ці танки раніше перебували на озброєнні армії США. Їх закупівля дала Польщі змогу оперативніше посилити власні бронетанкові підрозділи після передавання Україні частини техніки.

Польща передала Україні сотні пострадянських танків, а також PT-91 Twardy та Leopard. Придбання вживаних M1A1 Abrams стало одним із заходів для компенсації втрати цієї техніки.

Після завершення контракту на постачання M1A2 SEPv3 Польща матиме 366 танків Abrams. Із них 250 становитимуть машини сучаснішої модифікації, а ще 116 — M1A1.

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