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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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31
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"Всіх нас шкода": Катерина Осадча розплакалася на тлі нових атак РФ по Україні й звернулася до світу

Ведуча занепокоєна долею країни та людей.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Катерина Осадча

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча не змогла стримати сліз на тлі новин про чергові російські атаки на Україну та наслідки ударів по Києву.

Так, днями столиця зазнала чергової атаки російських безпілотників. Зокрема, один із них влучив у будівлю Національної академії наук України в центрі Києва. Внаслідок удару є загиблі й поранені.

Осадча активно висвітлювала наслідки атаки у своєму фотоблогу. Ведуча показувала кадри з місця удару, де люди намагалися вибратися з будівлі через вікна та чекали на допомогу. Також вона записала англомовне відео для іноземної аудиторії, аби вкотре привернути увагу до того, що відбувається в Україні.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

«У світі за своїм життям забувають, що війна зовсім поруч», — наголосила Осадча, закликаючи не замовчувати російські атаки та нагадувати міжнародній спільноті про війну.

Втім, згодом емоції взяли гору. Катерина записала відео, на якому постала зі сльозами на очах, та зізналася, що зараз особливо складно постійно тримати себе в руках.

«Не завжди виходить триматися. Але і здатися — не варіант. Людей шкода, країну шкода. Всіх нас шкода», — сказала ведуча.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещоадвно акторка Любава Грешнова розповіла про моторошний «приліт» біля її дому в Києві. Зірка вже відповіла, чи збирається з сином виїжджати з України.

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