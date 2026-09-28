"Прикрила сина собою": відома акторка розповіла про моторошний "приліт" біля її дому в Києві

Любава Грешнова з сином / © instagram.com/lubavagreshnova

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Українська акторка Любава Грешнова розповіла про небезпечний приліт біля її будинку в Києві та зізналася, чи думає виїжджати з України разом із сином.

Війна для акторки давно стала частиною щоденної реальності. Вона продовжує жити та працювати у столиці. Водночас повністю звикнути до небезпеки, за її словами, неможливо. Особливо складно переживати обстріли, коли поруч перебуває дитина. Один із таких моментів Грешнова запам’ятала особливо добре.

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Під час нічної атаки акторка зрозуміла, що не встигає розбудити сина та разом із ним спуститися в безпечніше місце. Коли поруч пролунав черговий вибух, вона діяла інстинктивно.

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«Вночі дуже близько був приліт. Я розуміла, що не встигаю розбудити сина і спуститися з ним. Побачила, що летить ще одна, і просто прикрила його собою. Все, що спало на думку — схопити подушку й закрити йому голову, щоб скло не порізало. Пронесло, вона впала поруч і дуже голосно. У такі моменти я зриваюся, сідаю і плачу. Але ми встаємо і йдемо далі працювати», — поділилася Любава в «Турі зірками».

Любава Грешнова з сином / © instagram.com/lubavagreshnova

Після пережитого Грешнова не приховує: іноді емоції просто беруть гору. Робота допомагає їй переключатися та бодай ненадовго відволікатися від тривожних думок. Проте страх за себе та сина нікуди не зникає.

Попри це, акторка наразі не розглядає переїзд за кордон. Ба більше, вона не планує евакуювати туди й сина. Грешнова пояснює, що її родина хоче залишатися вдома, а власне життя вона не відділяє від роботи та людей, які її оточують.

«Ми всі щасливі жити вдома. Я не уявляю свого життя без моєї роботи, без українців», — зазначила акторка.

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Любава Грешнова з родиною / © instagram.com/lubavagreshnova

Водночас Грешнова час від часу дозволяє собі ненадовго виїхати з України, аби відновити сили. За її словами, такі подорожі можуть тривати лише кілька днів або максимум тиждень. Після цього вона повертається до Києва. А фотографії з поїздок у соцмережах іноді створюють враження, наче акторка проводить за кордоном значно більше часу, ніж є насправді.

Нагадаємо, нещодавно Любава Грешнова розповідала про чоловіка за кордоном та розкрила деталі його життя там.

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