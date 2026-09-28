Негайно викиньте ці шість речей із морозилки: експерти попередили про небезпеку

Що потрібно викинути з морозилки / © ТСН

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Експерти з харчової безпеки назвали шість речей, які варто перевірити у своїй морозилці просто зараз.

Заморожування значно сповільнює розвиток мікроорганізмів і дозволяє довго зберігати продукти. Однак низька температура не виправляє неправильного зберігання, забруднення сирим м’ясом чи багаторазового розморожування.

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Тому час від часу у морозильній камері варто проводити ревізію.

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Тріснуті скляні банки та контейнери

Насамперед уважно огляньте скляні ємності. Якщо на банці або контейнері з’явилася тріщина, експерти радять не ризикувати.

Під час заморожування рідина розширюється, тому переповнена скляна ємність може тріснути. Дрібні уламки скла здатні потрапити до їжі, а пошкоджена банка може остаточно розколотися під час відкривання.

Щоб цього уникнути, не заповнюйте скляну тару до самого верху. Для продуктів із великою кількістю рідини потрібно залишати вільний простір для розширення. Також їжу краще спочатку охолодити в холодильнику і лише потім ставити до морозильної камери.

Продукти з сильним морозильним опіком

Світлі, сухі або сірувато-коричневі ділянки на м’ясі та інших заморожених продуктах можуть бути ознакою так званого морозильного опіку.

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Він виникає, коли продукт втрачає вологу через контакт із повітрям. Причиною може бути негерметичне пакування або занадто тривале зберігання.

Важливий нюанс: морозильний опік сам собою не робить їжу небезпечною. Однак смак, текстура та колір продукту можуть суттєво погіршитися.

Якщо пошкоджена лише невелика частина, її можна зрізати. Якщо ж морозильний опік охопив більшу частину продукту, його, ймовірно, краще викинути через низьку якість.

Продукти, які розморожувалися

Велика кількість льоду всередині пакування іноді може свідчити про коливання температури: продукт частково розморожувався, а потім замерз знову.

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Однак самі кристали льоду ще не означають, що їжа зіпсована.

За рекомендаціями USDA, частково розморожений продукт можна повторно заморозити, якщо в ньому все ще є кристали льоду або його температура не перевищувала приблизно +4°C.

Інша ситуація — коли швидкопсувна їжа перебувала за температури вище +4°C понад дві години. Такий продукт безпечніше викинути.

Старі кубики льоду

Про них під час прибирання морозилки часто забувають. Якщо кубики льоду лежать у формі вже дуже давно, експерти рекомендують їх викинути, а саму форму ретельно вимити.

Лід може поступово вбирати запахи продуктів, які зберігаються поруч. Тому кубики, які місяцями чекали на свій час, можуть мати неприємний запах і присмак.

Особливо це актуально для відкритих форм для льоду.

Невідоме м’ясо без етикетки

Пакунок із загадковим шматком м’яса, про який ви вже не пам’ятаєте ані що це, ані коли його заморозили, — ще один кандидат на ревізію.

Експерти радять підписувати м’ясо перед заморожуванням: зазначати вид продукту та дату. Це не лише допомагає контролювати термін зберігання, але й дозволяє швидко ідентифікувати продукт у разі відкликання певної партії виробником.

Особливо важливо використовувати герметичне пакування. Звичайна магазинна плівка може пропускати повітря, через що якість м’яса під час тривалого зберігання погіршується.

Продукти, на які потрапив сік сирого м’яса

А ось це вже питання не лише якості, а й харчової безпеки.

Якщо паковання із сирим м’ясом пошкодилося і рідина потрапила на інші продукти, експерти радять позбутися забрудненої їжі, особливо якщо вона не буде проходити достатню термічну обробку.

Після цього поверхні морозильної камери необхідно ретельно очистити та продезінфікувати.

Щоб уникнути подібної ситуації, сире м’ясо краще зберігати в надійно закритих пакетах або контейнерах окремо від готової їжі.

Як правильно зберігати продукти в морозилці

Просте правило допоможе уникнути ситуації, коли у морозильній камері накопичуються пакунки невідомого походження: підписуйте все, що заморожуєте.

На пакованні достатньо вказати назву продукту та дату заморожування. Старі запаси розміщуйте ближче, щоб використати їх першими, а нові — позаду.

Також варто періодично проводити ревізію морозильної камери та очищати її. Це допоможе не лише підтримувати порядок, а й скоротити кількість продуктів, які доводиться викидати.

FAQ

Скільки можна зберігати продукти в морозилці?

За постійної температури близько -18°C заморожені продукти можуть залишатися безпечними дуже довго, а рекомендовані строки зберігання насамперед стосуються їхньої якості. Наприклад, сирий фарш найкраще використати протягом 3–4 місяців, шматки сирого м’яса — приблизно 4–12 місяців, цілу сиру птицю — до 12 місяців, а готове м’ясо — приблизно протягом 2–3 місяців. Що довше продукт лежить у морозилці, то сильніше можуть погіршуватися його смак і текстура.

Чи можна повторно заморожувати розморожені продукти?

Так, але не завжди. Якщо продукт частково розморозився, проте все ще містить кристали льоду або залишався холодним за температури не вище приблизно +4°C, його можна повторно заморозити. Водночас смак і текстура можуть погіршитися. Якщо швидкопсувний продукт перебував за температури вище +4°C понад дві години, його рекомендують викинути. Визначати безпечність їжі лише за запахом або смаком не варто.

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