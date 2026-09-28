Виплати родинам зниклих безвісти військових: Міноборони змінило важливе правило

Виплати

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Військові частини зобов’язали щомісяця виплачувати грошове забезпечення родинам зниклих безвісти захисників доти, доки не з’являться чіткі законні підстави для припинення виплат. Призупиняти виплати лише через впізнання тіла відтепер суворо заборонено.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Чому виникла потреба в окремому дорученні

Зазначається, у деяких військових частинах виплати припиняли одразу після впізнання тіла. Однак закон не вважає впізнання підставою для зупинення нарахувань. Через це родини залишалися без грошей ще до того, як смерть чи статус бійця оформлювали офіційно.

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Аби усунути цю суперечність і встановити єдині правила для всього війська, Міноборони видало окреме доручення № 4264/уд від 23 вересня 2026 року. Документ уже направили до всіх органів військового управління, частин та установ.

До якого моменту родини отримуватимуть кошті

Як зауважили у Міноборони, виплати грошового забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти, здійснюються щомісячно за наказом командира частини. Нарахування тривають до дня, коли набирає законної сили рішення суду про визнання військового безвісно відсутнім, а також дати складання актового запису про смерть (включно).

Кінцевим терміном виплат є день, коли військовослужбовця офіційно викреслюють зі списків частини.

Чому впізнання тіла не зупиняє виплати

Як пояснюють у відомстві, впізнання тіла та офіційна реєстрація смерті — це різні юридичні процедури. Згідно із законом, чинність мають тільки актовий запис про смерть або рішення суду. Поки одного з цих документів немає, військова частина зобов’язана перераховувати кошти родині.

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Правовою підставою для доручення є Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і порядок виплат полоненим, інтернованим та зниклим безвісти, який затверджений Постановою Кабміну № 884 від 30 листопада 2016 року у редакції Постанови № 449 від 15 квітня 2025 року.

«Наступний крок — внести зміни до наказу Міноборони № 280, де чітко буде унормовано, що військовослужбовця можна виключити зі списків особового складу у зв’язку зі смертю лише на підставі актового запису про смерть», — зауважила заступниця Міністра оборони України Любов Галан.

Виплати родинам зниклих безвісти військових — останні новини

Нагадаємо, у Міноборони України детально пояснили, з якого моменту виникає правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, які документи його підтверджують і на які соціальні гарантії має право родина українського військового, який зник безвісти.

Раніше ми писали, що родина українського військовослужбовця, який зник безвісти під час воєнних дій, має право звернутися до суду із заявою про визнання його померлим.

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