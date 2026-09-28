Відомий актор родом з Одеси став зрадником: його сестра Клавдія Дрозд розповіла, чи спілкується з ним

Клавдія Дрозд і її брат Максим / © Youtube-канал Аліни Доротюк

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Українська акторка Клавдія Дрозд розповіла про свого старшого брата Максима Дрозда, який багато років живе та працює в Росії.

Так, Максим Дрозд — її кровний брат за батьківською лінією. Він народився в Одесі, однак згодом переїхав до Москви, де побудував акторську кар'єру. Клавдія натомість виросла в Києві, тому вони бачилися переважно під час приїздів Максима до України — приблизно раз на пів року. Про це акторка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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За словами акторки, ще до повномасштабної війни вони не були особливо близькими. Однак остаточно дистанція між родичами виникла після 24 лютого 2022 року. Клавдія пригадала, що брат зателефонував їй на початку повномасштабного вторгнення, однак після тієї розмови вона зрозуміла, що продовжувати спілкування не хоче.

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Максим Дрозд / © Youtube-канал Аліни Доротюк

«Просто після всього, що сталося, все було зрозуміло. Після розмови, яка, очевидно, сталася в той день, коли почалося повномасштабне вторгнення, я навіть не знаю, що він там викладав, що говорив (про війну – прим. ред.)», — зазначила акторка.

Клавдія додала, що не пам'ятає подробиць тієї розмови. Нині вона навіть не знає, де саме перебуває брат і над якими проєктами працює.

«Я не знаю, де він. Ну, напевне, так, він в Росії. Я не знаю, чи є в нього знімання, чи немає, бо в Instagram він до мене не потрапляє, ми не спілкуємося. Я не знаю, чим він зараз живе», — підсумувала Дрозд.

Максим Дрозд і компанія / © Youtube-канал Аліни Доротюк

Що актор Максим Дрозд говорив про війну в Україні

Ще після початку російсько-української війни 2014 року Максим Дрозд робив заяви, у яких пов'язував події в Україні зі Сполученими Штатами та говорив про нібито американський сценарій. Водночас після початку повномасштабного вторгнення публічної чіткої позиції щодо війни він не висловлював.

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Попри це, актор після 24 лютого 2022 року не повернувся до України та продовжив жити й працювати в Росії. Для Клавдії це стало остаточною причиною дистанціюватися від брата. Нині вона продовжує працювати в Україні та розвивати акторську кар'єру, тоді як про життя Максима в Росії, за її словами, практично нічого не знає.

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