Польща / © Unsplash

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Польські військові підняли в повітря авіацію через російські удари по західних областях України.

Про це 28 вересня повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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«Через удари Російської Федерації по західній території України, які здійснюються з застосуванням засобів повітряного нападу, в повітряному просторі Польщі діє військова авіація», — йдеться у повідомленні.

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За встановленими процедурами Оперативне командування ЗС Польщі через Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента — задіяло необхідні сили та засоби, які перебувають у його розпорядженні.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.

У польському командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до територій, яким загрожує небезпека.

Оперативне командування ЗС Польщі продовжує стежити за ситуацією. Задіяні сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування.

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У Люблінському воєводстві увімкнули сирени

На тлі російської атаки на Україну в Люблінському воєводстві, зокрема в Любліні, пролунали сирени.

Речник воєводи Люблінського воєводства підтвердив польському виданню WP, що розпорядження про їх увімкнення надав Урядовий центр безпеки.

Мешканцям регіону також надіслали попередження: «УВАГА! Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі Республіки Польща діє польська авіація. Очікуйте подальших повідомлень».

У повідомленні також зазначалося, що в Люблінському воєводстві існує загроза повітряної атаки.

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О 17:16 у Любліні увімкнули сирену з безперервним сигналом, який означав відбій загрози.

Нагадаємо, Польща та Литва готують план евакуації у разі військової загрози. В центрі уваги — Сувальський коридор.

План евакуації стосується цивільного населення через Сувальський коридор у разі серйозної кризи або військової загрози.

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