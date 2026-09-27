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Ліга націй: розклад і результати матчів другого туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру Ліги націй-2026/27.
Від 27 до 29 вересня відбудуться матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.
Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Підопічні Андреа Мальдери у стартовому турі на виїзді здолали Угорщину.
У другому турі "синьо-жовті" 28 вересня у гостях протистоятимуть Грузії. Поєдинок у Тбілісі розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Розклад і результати матчів 2-го туру Ліги націй
Неділя, 27 вересня
16:00 Група D2. Литва — Азербайджан
19:00 Група A4. Данія — Уельс
19:00 Група B3. Австрія — Косово
19:00 Група D1. Гібралтар — Андорра
19:00 Група A2. Сербія — Нідерланди
21:45 Група A2. Німеччина — Греція
21:45 Група A4. Норвегія — Португалія
21:45 Група B3. Ізраїль — Ірландія
Понеділок, 28 вересня
19:00 Група С2. Вірменія — Чорногорія
19:00 Група С2. Латвія — Кіпр
19:00 Група B2. Грузія — Україна
21:45 Група B4. Румунія — Боснія і Герцеговина
21:45 Група B4. Швеція — Польща
21:45 Група B2. Північна Ірландія — Угорщина
21:45 Група A1. Бельгія — Франція
21:45 Група A1. Туреччина — Італія
Вівторок, 29 вересня
19:00 Група С1. Фінляндія — Білорусь
19:00 Група С3. Молдова — Фарерські острови
21:45 Група B1. Словенія — Північна Македонія
21:45 Група С1. Сан-Марино — Албанія
21:45 Група С3. Словаччина — Казахстан
21:45 Група С4. Болгарія — Естонія
21:45 Група С4. Люксембург — Ісландія
21:45 Група A3. Іспанія — Хорватія
21:45 Група A3. Чехія — Англія
21:45 Група B1. Шотландія — Швейцарія
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.