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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліга націй: розклад і результати матчів другого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру Ліги націй-2026/27.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

Від 27 до 29 вересня відбудуться матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.

Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Підопічні Андреа Мальдери у стартовому турі на виїзді здолали Угорщину.

У другому турі "синьо-жовті" 28 вересня у гостях протистоятимуть Грузії. Поєдинок у Тбілісі розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Розклад і результати матчів 2-го туру Ліги націй

Неділя, 27 вересня

16:00 Група D2. Литва — Азербайджан

19:00 Група A4. Данія — Уельс

19:00 Група B3. Австрія — Косово

19:00 Група D1. Гібралтар — Андорра

19:00 Група A2. Сербія — Нідерланди

21:45 Група A2. Німеччина — Греція

21:45 Група A4. Норвегія — Португалія

21:45 Група B3. Ізраїль — Ірландія

Понеділок, 28 вересня

19:00 Група С2. Вірменія — Чорногорія

19:00 Група С2. Латвія — Кіпр

19:00 Група B2. Грузія — Україна

21:45 Група B4. Румунія — Боснія і Герцеговина

21:45 Група B4. Швеція — Польща

21:45 Група B2. Північна Ірландія — Угорщина

21:45 Група A1. Бельгія — Франція

21:45 Група A1. Туреччина — Італія

Вівторок, 29 вересня

19:00 Група С1. Фінляндія — Білорусь

19:00 Група С3. Молдова — Фарерські острови

21:45 Група B1. Словенія — Північна Македонія

21:45 Група С1. Сан-Марино — Албанія

21:45 Група С3. Словаччина — Казахстан

21:45 Група С4. Болгарія — Естонія

21:45 Група С4. Люксембург — Ісландія

21:45 Група A3. Іспанія — Хорватія

21:45 Група A3. Чехія — Англія

21:45 Група B1. Шотландія — Швейцарія

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.

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