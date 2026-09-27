- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Час на прочитання
- 1 хв
Визначився переможець чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу
Поляки захистили звання чемпіонів Європи з волейболу, обігравши у фіналі французів.
Збірна Польщі стала переможцем чоловічого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.
У фінальному матчі континентальної першості, який відбувся у Мілані, поляки обіграли французів з рахунком 1:3 за сетами (29:31, 19:25, 25:20, 16:25).
Повне відео матчу Польща — Франція
Збірна Польщі 2026 року об'єднала два найбільших трофеї — виграла Лігу націй та чемпіонат Європи.
Також поляки захистили звання чемпіонів Європи з волейболу. У фіналі попереднього Євро 2023 року збірна Польщі обіграла Італію.
Загалом для поляків це третє континентальне "золото" в історії. За цим показником польська команда зрівнялася зі збірними Сербії та Чехії.
Бронзовим призером Євро-2026 з волейболу стала збірна Фінляндії, яка в матчі за третє місце перемогла Словенію у трьох сетах — 25:23, 25:20, 29:27.
Для Фінляндії це дебютна медаль чемпіонату Європи. Досі фіни лише одного разу грали матч за подіум: на Євро-2007 програли боротьбу за "бронзу" Сербії (1:3).
Нагадаємо, що збірна України з волейболу дійшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026, де програла Румунії.