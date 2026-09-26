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Молодіжна збірна України зіграла внічию з Туреччиною та втратила шанси вийти на Євро-2027
У дебютному матчі під керівництвом Дмитра Михайленка "синьо-жовті" здійснили камбек та уникли поразки від турків, але достроково втратили шанси зіграти на континентальній першості.
Молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграла внічию з Туреччиною в матчі 7-го туру групового етапу відбору на Євро-2027. Поєдинок на стадіоні DVTK в угорському Мішкольці завершився з рахунком 2:2.
Уже на 12-й хвилині зустрічі турки відкрили рахунок — голкіпер українців Назар Домчак грубо помилився і вибив м'яч просто в Емірхана Ількхана, від якого той залетів у ворота.
На 33-й хвилині турецька команда подвоїла свою перевагу — ударом головою відзначився Алі Хабешоглу.
На початку другого тайму українці скоротили відставання — точного удару здалеку завдав Данило Кревсун.
На 82-й хвилині "синьо-жовті" зрівняли рахунок завдяки голу Раміка Гаджиєва, але забити ще та вирвати перемогу нашій збірній не вдалося.
Повне відео матчу Україна U-21 — Туреччина U-21
Зазначимо, що це був перший матч Дмитра Михайленка на чолі молодіжної збірної України з футболу (U-21). У липні він замінив на цій посаді іспанця Унаї Мельгосу.
Зігравши внічию з Туреччиною, українська "молодіжка" достроково втратила шанси на вихід до фінальної частини Євро-2027. Наша збірна вже точно не випередить турків у боротьбі за друге місце, адже навіть за умови рівності очок поступатиметься їм за очними зустрічами.
Для українців це перший невихід до фінальної частини Євро U-21 з футболу за шість років. Востаннє наша "молодіжка" залишалася поза чемпіонатом Європи 2021 року.
У заключному матчі відбору на Євро-2027 молодіжна збірна України 2 жовтня зіграє з лідером групи — Хорватією, яка вже оформила вихід на континентальну першість.
Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)
5 вересня 2025 року. Литва — Україна — 0:4
10 жовтня 2025 року. Україна — Угорщина — 3:3
14 жовтня 2025 року. Хорватія — Україна — 1:0
14 листопада 2025 року. Туреччина — Україна — 1:0
27 березня 2026 року. Україна — Литва — 1:1
31 березня 2026 року. Угорщина — Україна — 1:2
26 вересня 2026 року. Україна — Туреччина — 2:2
2 жовтня 2026 року. Україна — Хорватія
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).
Раніше повідомлялося, що збірна України здолала Угорщину на старті Ліги націй.