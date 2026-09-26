Молодіжна збірна України зіграла внічию з Туреччиною та втратила шанси вийти на Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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Молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграла внічию з Туреччиною в матчі 7-го туру групового етапу відбору на Євро-2027. Поєдинок на стадіоні DVTK в угорському Мішкольці завершився з рахунком 2:2 .

Уже на 12-й хвилині зустрічі турки відкрили рахунок — голкіпер українців Назар Домчак грубо помилився і вибив м'яч просто в Емірхана Ількхана, від якого той залетів у ворота.

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На 33-й хвилині турецька команда подвоїла свою перевагу — ударом головою відзначився Алі Хабешоглу.

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На початку другого тайму українці скоротили відставання — точного удару здалеку завдав Данило Кревсун.

На 82-й хвилині "синьо-жовті" зрівняли рахунок завдяки голу Раміка Гаджиєва, але забити ще та вирвати перемогу нашій збірній не вдалося.

Повне відео матчу Україна U-21 — Туреччина U-21

Зазначимо, що це був перший матч Дмитра Михайленка на чолі молодіжної збірної України з футболу (U-21). У липні він замінив на цій посаді іспанця Унаї Мельгосу.

Зігравши внічию з Туреччиною, українська "молодіжка" достроково втратила шанси на вихід до фінальної частини Євро-2027. Наша збірна вже точно не випередить турків у боротьбі за друге місце, адже навіть за умови рівності очок поступатиметься їм за очними зустрічами.

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Турнірна таблиця групи H відбору на Євро-2027 (U-21) / © flashscore.ua

Для українців це перший невихід до фінальної частини Євро U-21 з футболу за шість років. Востаннє наша "молодіжка" залишалася поза чемпіонатом Європи 2021 року.

У заключному матчі відбору на Євро-2027 молодіжна збірна України 2 жовтня зіграє з лідером групи — Хорватією, яка вже оформила вихід на континентальну першість.

Календар і результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва — Україна — 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна — Угорщина — 3:3

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14 жовтня 2025 року. Хорватія — Україна — 1:0

14 листопада 2025 року. Туреччина — Україна — 1:0

27 березня 2026 року. Україна — Литва — 1:1

31 березня 2026 року. Угорщина — Україна — 1:2

26 вересня 2026 року. Україна — Туреччина — 2:2

2 жовтня 2026 року. Україна — Хорватія

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Раніше повідомлялося, що збірна України здолала Угорщину на старті Ліги націй.

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