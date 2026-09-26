"Доведемо „СВО“ до кінця": Лавров з трибуни ООН знову пригрозив Україні та Заходу

Лавров в ООН цинічно заявив, чим закінчиться війна в Україні / © Associated Press

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Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров вкотре пригрозив Україні, що Росія, мовляв, досягне своїх цілей у війні.

Про це він цинічно заявив на Генасамблеї ООН, де йому без докорів сумління надали майданчик для виступу.

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«Захід виростив русофобський режим у Києві. У Європі роблять усе, щоб завадити мирному врегулюванню і зірвати перспективи переговорів, в яких зацікавлені багато хто, зокрема адміністрація Трампа. Захід накачує Україну зброєю…» — брехливо заявляє Лавров.

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Далі голова МЗС країни-агресорки пригрозив, що РФ доведе так звану СВО до кінця. Він запевнив, що міфічні «загрози безпеці Росії будуть усунуті незважаючи на будь-які обставини».

Крім того, військовий злочинець Лавров не змін пройти повз перепоховання українських національних героїв міжвоєнного та періоду Другої світової війни. Він брехливо назвав їх «військовими злочинцями та гітлерівськими колабораціоністами, чиї руки по лікоть у крові».

Нагадаємо, до цього Сергій Лавров на засіданні ООН цинічно заявив, що Росія нібито готова до переговорів про мир, але не робитиме паузи у війні.

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