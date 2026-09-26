«Доведем „СВО“ до конца»: Лавров с трибуны ООН снова пригрозил Украине и Западу

Лавров в ООН цинично заявил, чем закончится война в Украине / © Associated Press

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Министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Лавров в очередной раз пригрозил Украине, что Россия, мол, достигнет своих целей в войне.

Об этом Лавров цинично заявил на Генассамблее ООН, где ему, без угрызений совести, предоставили площадку для выступления.

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«Запад вырастил русофобский режим в Киеве. В Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых заинтересованы многие, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает Украину оружием…», — лживо заявляет глава МИД агрессорки России.

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Далее Лавров пригрозил, что Россия доведет так называемую «СВО» до конца. Он заверил, что мифические «угрозы безопасности России будут устранены, несмотря на какие-либо обстоятельства».

Кроме того, военный преступник Лавров не упустил возможность отреагировать на перезахоронение украинских национальных героев межвоенного и периода Второй мировой. Он лживо назвал их «военными преступниками и гитлеровскими коллаборационистами, чьи руки по локоть в крови».

Напомним, ранее Лавров на заседании ООН цинично заявил, что Россия якобы готова к переговорам о мире, но не будет делать паузы в войне.

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