Сергей Лавров. / © Associated Press

Реклама

Во время дебатов в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Об этом пишет польское издание RMF24.

Реклама

Хотя Лавров покинул зал буквально за мгновение до выступления Сикорского, польский министр все равно обратился к нему лично.

Реклама

«Прекрати разрушать будущее России, Сергей. Я знаю, что ты слушаешь. Скажи своему начальнику, что достаточно», — обратился он к министру иностранных дел страны-агрессорки.

Сикорский подчеркнул, что Кремль может никогда прекратить начатую в Украине войну. По его словам, «фюрер» РФ до сих пор не достиг заявленных целей, но в то же время продолжает провоцировать НАТО и пытаться расширить войну.

«Россия эскалирует эту бессмысленную колониальную войну, потому что после более чем четырех лет Владимир Путин ничего не достиг и ему нужен повод для очередной волны мобилизации», — заявил глава МИД.

Он также обратился к представителям Российской Федерации, отметив значительное экономическое преимущество Украины, Польши, Европы и НАТО над Россией. Сикорский призвал Москву прекратить имперскую войну и не подвергать Европу и мир опасности.

Реклама

«Вы все еще можете убить много людей, но вы не можете победить», — сказал он.

Кроме того, Радослав Сикорский опроверг ряд утверждений Лаврова об Украине. В частности, он опроверг традиционные заявления РФ о якобы государственном перевороте 2014-го. Сикорский подчеркнул, что лично находился в Киеве вместе с главами МИД Германии и Франции, а беглого президента Виктора Януковича отстранил от власти демократически избранный парламент после убийств, которые произошли во время Майдана.

Польский министр также возразил путинский нарратив о якобы запрете русского языка в Украине, а также добавил, что вопросы защиты нацменьшинств должны решать в соответствии с международными механизмами, а на «отправляя танки и баллистические ракеты» в Украину.

«Десять дней назад я был в Киеве под российскими бомбардировками и могу заверить его, что русский язык там широко распространен», — заявил Сикорский.

Реклама

Совбез ООН — последние заявления

Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности заявил, что якобы Россия готова к переговорам о войне в Украине для достижения устойчивого и справедливого мира. Впрочем, дерзко добавил он, РФ не будет делать паузы в так называемой СВО.

Кроме того, по словам Лаврова, если бы Минские договоренности выполнялись, Украина оставалась бы в границах 1991-го, за исключением Крымского полуострова.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига на заседании ООН задал Лаврову три неудобных вопроса, на которые тот ответил молчанием. В частности, украинский политик возмутился, что российский коллега во время выступления обвинял Украину, США, Запад, НАТО — кого угодно, только не Путина — и даже попытался представить Россию жертвой, а не агрессором.

Новости партнеров

Новости партнеров