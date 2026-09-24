В Трампа настаивают на трех немедленных шагах для деэскалации войны: Зеленский назвал их

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех немедленных шагах по деэскалации войны России против Украины и возобновлению дипломатических контактов с Москвой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios.

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Три пункта в переговорном процессе

Речь идет о:

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прекращение ударов по энергетической инфраструктуре;

возобновление работы Черноморского зернового коридора;

проведение трехсторонней встречи США, Украины и России, местом которой может стать Абу-Даби.

Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом предложил провести трехсторонние переговоры и произвести перемирие по энергетической инфраструктуре одним из первых конкретных результатов.

США хотят договоренности по ударам по энергетике

В то же время, ближайшим приоритетом Трампа остается договоренность о прекращении украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на объекты, связанные с производством и поставкой дизельного топлива.

По прошествии нескольких дней дипломатических контактов на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке перспективы такой договоренности остаются неопределенными. В частности, неизвестно, готов ли к ней президент России Владимир Путин.

Возможна встреча в Абу-Даби

По словам Зеленского, американская сторона также обсуждала возможность поначалу провести встречу на уровне технических команд, а не лидеров государств. Как возможное место для переговоров США называли Абу-Даби.

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«Мы открыты — для любой страны, любого формата», — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что предложил Трампу рассмотреть декабрьский саммит G20 в Майами как возможность проведения встречи лидеров США, Украины и России.

Государственный секретарь США Марк Рубио после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Трамп пригласил Путина принять участие в саммите.

Переговоры были заморожены

Последняя встреча представителей США, Украины и России состоялась в феврале еще до начала войны между США и Ираном. С этого времени переговорный процесс фактически остановился.

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Новые попытки возобновить дипломатический трек начались около трех недель назад. По данным Axios, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву, после чего спецпосланник Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву и Киев.

5 сентября они около трех часов встречались с Путиным в Москве, а затем провели переговоры с Зеленским в Киеве. После этого Трамп имел длительный телефонный разговор с Путиным.

Виткофф и Кушнер были оптимистичны

Зеленский рассказал, что после встречи с Путиным Виткофф и Кушнер оптимистично настроенные оценили готовность российского президента к переговорам.

По словам Зеленского, американские представители заявили: «Мы считаем, что Путин готов».

«Я сказал: „Послушайте, я не уверен“», — вспоминал президент Украины.

По его словам, американские посланники ответили, что стороны близки к договоренности.

Зеленский сообщил им о готовности Украины обсуждать прекращение огня в энергетической сфере и другие шаги по деэскалации. В то же время он заявил, что остается скептическим по поводу готовности Путина выполнять возможные договоренности.

Что будет дальше

После встречи Зеленского с Трампом Виткоффом, Кушнер и украинская команда провели дальнейшие переговоры. Стороны договорились продолжить работу над предложениями и передавать ответные сигналы Москве.

Украинские чиновники заявили, что некоторые элементы предложений еще предстоит доработать в течение следующих двух недель, после чего США планируют вернуться к их обсуждению с российской стороной.

По словам Зеленского, в ближайшее время Трамп прежде всего сосредоточится на попытке обеспечить прекращение огня по энергетической инфраструктуре.

Переговоры между Зеленским и Путиным — что известно

Напомним, Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН заявил, что трехсторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным могут состояться зимой, в том числе в декабре. По словам президента Украины, одной из возможных площадок для такой встречи может стать Майами, где будет проходить саммит G20.

Зеленский также отреагировал на провокационный вопрос российских журналистов о возможном визите в Москву. На вопрос, когда он приедет в российскую столицу, президент саркастически ответил: «На ракете».

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