Шаг в финал: украинки разгромили Бельгию и ждут соперниц в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Ангелина Калинина. Фото ФТУ/World Tennis

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Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Людмила Киченок обыграли бельгийских спортсменок Магали Кэмпен и Лару Сальден в четвертьфинале престижного турнира — Кубка Билли.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

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Матч продолжался 1 час и 23 минуты. В первом сете Киченок и Калинина уверенно выиграли со счётом 6:3. Второй сет украинки побеждали со счётом 3:0. Кэмпен и Салден пытались сопротивляться, но все же победа была за нашими соотечественницами — 6:3.

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«Был один момент в конце второй партии, который заставил поволноваться — Ангелина с Людмилой подавали на матч при счете — 5:1, но потеряли два гейма», — рассказали в ФТУ.

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Ангелина Калинина. Фото ФТУ/World Tennis

Отмечается, что Украина повторила собственный рекорд, установленный в прошлом году, — вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Таким образом, украинская сборная во второй раз подряд оказывается в четверке сильнейших команд планеты и выходит в полуфинал.

«Мы невероятно счастливы, что смогли одержать эту победу для Украины. Мы очень гордимся тем, что представляем свою страну. И я просто хочу отдать должное моей сегодняшней партнерше, потому что она — настоящая героиня. Она выиграла два матча: один самостоятельно, а второй вместе со мной», — рассказала Людмила Киченок в интервью после игры, передает «Большой теннис Украины».

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Ангелина Калинина. Фото ФТУ/World Tennis

Соперницами украинок в полуфинале станут победительницы пары Италия — Китай. Игра пройдет сегодня, 24 сентября.

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