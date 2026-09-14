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Дебют Костюк в топ-10: WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира после US Open-2026
Впервые в истории две украинские теннисистки одновременно находятся в топ-10 мирового рейтинга.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира по итогам US Open-2026.
Впервые в истории две украинки одновременно находятся в топ-10 рейтинга WTA. Элина Свитолина поднялась на две ступеньки и теперь занимает седьмое место. А Марта Костюк улучшила свое положение на одну позицию и стала десятой — для нее это дебют в топ-10 мировой классификации.
Личные рекорды также установили еще пять украинок — Александра Олийникова (41-я, +5 позиций), Дарья Снигур (42-я, +3), Юлия Стародубцева (43-я, +15), Вероника Подрез (126-я, +6) и Анастасия Соболева (181-я, +13).
Первой ракеткой мира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. Она сдвинула на второе место "нейтральную" теннисистку с белорусским паспортом Арину Соболенко, которую победила в финале US Open-2026. Третью позицию сохранила американка Джессика Пегула.
Обновленный рейтинг WTA
1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 9901 очко (+1 позиция)
2. Арина Соболенко — 7875 (-1)
3. Джессика Пегула (США) — 7265
4. Кори Гауфф (США) — 7244
5. Мирра Андреева — 5743
6. Линда Носкова (Чехия) — 5328
7. Элина Свитолина (Украина) — 4809 (+2)
8. Каролина Мухова (Чехия) — 4683 (-1)
9. Ига Швентек (Польша) — 4619 (-1)
10. Марта Костюк (Украина) — 3980 (+1)
…
41. Александра Олейникова (Украина) — 1191 (+5)
42. Дарья Снигур (Украина) — 1170 (+3)
43. Юлия Стародубцева (Украина) — 1165 (+15)
47. Ангелина Калинина (Украина) — 1112 (+4)
110. Даяна Ястремская (Украина) — 692 (+3)
126. Вероника Подрез (Украина) — 586 (+6)
181. Анастасия Соболева (Украина) — 416 (+13)
259. Катарина Завацкая (Украина) — 279 (-13)
355. Елизавета Котляр (Украина) — 181 (+5)
Отметим, что лучший результат среди украинок на US Open-2026 показала Костюк, которая дошла до 1/8 финала, где уступила чемпионке Уимблдона-2026 чешке Линде Носковой.
Свитолина выбыла из американского мэйджора в 1/16 финала, проиграв бесфлажной россиянке Анне Калинской.
Ранее сообщалось, что определился победитель US Open-2026.