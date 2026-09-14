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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Дебют Костюк у топ-10: WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток світу після US Open-2026

Вперше в історії дві українські тенісистки одночасно перебувають у топ-10 світового рейтингу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками US Open-2026.

Вперше в історії дві українки одночасно перебувають у топ-10 рейтингу WTA. Еліна Світоліна піднялась на дві сходинки і тепер посідає сьоме місце. А Марта Костюк поліпшила своє становище на одну позицію і стала десятою — для неї це дебют у топ-10 світової класифікації.

Особисті рекорди також встановили ще п'ять українок — Олександра Олійникова (41-ша, +5 позицій), Дар'я Снігур (42-га, +3), Юлія Стародубцева (43-тя, +15), Вероніка Подрез (126-та, +6) і Анастасія Соболєва (181-ша, +13).

Першою ракеткою світу стала представниця Казахстану Олена Рибакіна. Вона посунула на другу сходинку "нейтральну" тенісистку з білоруським паспортом Аріну Соболенко, яку перемогла у фіналі US Open-2026. Третю позицію зберегла американка Джессіка Пегула.

Оновлений рейтинг WTA

1. Олена Рибакіна (Казахстан) — 9901 очко (+1 позиція)

2. Аріна Соболенко — 7875 (-1)

3. Джессіка Пегула (США) — 7265

4. Корі Гауфф (США) — 7244

5. Мірра Андрєєва — 5743

6. Лінда Носкова (Чехія) – 5328

7. Еліна Світоліна (Україна) — 4809 (+2)

8. Кароліна Мухова (Чехія) — 4683 (-1)

9. Іга Швьонтек (Польща) — 4619 (-1)

10. Марта Костюк (Україна) — 3980 (+1)

41. Олександра Олійникова (Україна) — 1191 (+5)

42. Дар'я Снігур (Україна) — 1170 (+3)

43. Юлія Стародубцева (Україна) — 1165 (+15)

47. Ангеліна Калініна (Україна) — 1112 (+4)

110. Даяна Ястремська (Україна) — 692 (+3)

126. Вероніка Подрез (Україна) — 586 (+6)

181. Анастасія Соболєва (Україна) — 416 (+13)

259. Катаріна Завацька (Україна) — 279 (-13)

355. Єлизавета Котляр (Україна) — 181 (+5)

Зазначимо, що найкращий результат серед українок на US Open-2026 показала Костюк, яка дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася чемпіонці Вімблдону-2026 чешці Лінді Носковій.

Світоліна вибула з американського мейджора в 1/16 фіналу, програвши безпрапорній росіянці Анні Калінській.

Раніше повідомлялося, що визначився переможець US Open-2026.

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