Похолодання вже близько: де в Україні 14 вересня пройдуть дощі із грозами

Погода на 14 вересня в Україні / © Unsplash

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У понеділок, 14 вересня, погода в Україні зміниться. На частині території пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря в більшості областей буде в межах 16-21 градуса. Найвищі показники очікуються на південному сході – до +27 градусів.

Про це читайте у матеріалі ТСН.ua.

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За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 14 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі очікуються у південних, більшості центральних областей, а вдень також у східних регіонах та місцями Сумської області. Часом можливі грози.

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Погода на 14 вересня Український гідрометеорологічний центр

На решті території країни суттєвих опадів не прогнозують.

Погода в Києві та області

У понеділок, 14 вересня, у Києві та Київській області буде прохолодніше. Синоптики прогнозують мінливу хмарність із проясненнями та без істотних опадів.

У столиці вночі температура буде +11...+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +18...+20 градусів. Вітер очікується північно-західний, швидкістю 5-10 м/с. Суттєвих опадів у Києві не прогнозують.

У Київській області ніч буде дещо прохолоднішою: +8…+13 градусів. Вдень температура підвищиться до +16…+21 градусів. Вітер буде північно-західним, 5-10 м/с. Переважно очікується суха погода.

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Де в Україні 14 вересня буде дощ

Опади охоплять передусім південь і значну частину центру України. Вдень зона дощів поширюватиметься на східні області. Дощ супроводжуватиметься грозами.

За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, на Одещині 14 вересня очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий, місцями помірний дощ та грози. У Одесі прогнозується помірний дощ.

На Дніпропетровщині, за прогнозом Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, вночі місцями можливий короткочасний дощ, а вдень — короткочасний дощ та гроза.

Вночі температура повітря у більшості областей становитиме +7…+12 градусів. У південній частині України та Дніпропетровщині буде тепліше – до +16 градусів.

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Погода в Дніпрі

У понеділок тут буде хмарно. Вдень короткочасний дощ, удень короткочасний дощ та гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі +12 ... +17 °, вдень +18 ... +23 °.

Вночі в місті без опадів, удень короткочасний дощ та гроза. Вночі +14 ... +16 °, вдень +20 ... +22 °.

Фото Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Невеликий, місцями помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі +11 ... +16 °, вдень +17 ... +22 °.

«Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища І рівня небезпеки вздовж узбережжя Одещини. Упродовж доби 14 вересня очікується помірне хвилювання моря. Вдень вітер північно-західний 12-14 м/с, короткочасний небезпечний спад рівня води у Дніпро-Бузькому лимані», — попереджають синопітики Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів.

У Одесі очікується дощ. Вночі +14 ... +16 °, вдень +18 ... +20 °. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Черкасах

У місті 14 вересня циклон триматиме нестійку погоду з періодичними дощами. Вночі +10 ... +15 °, вдень +16 ... +21 °. За словами метеоролога Віталія Постриганя, це ще не означає переходу до пронизливого осіннього холоду.

Погода в Харкові

У понеділок у Харкові, за прогнозом sinoptik, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі температура опуститься до +13°, вдень повітря прогріється до +18°. Після опадів, що очікуються вночі, вдень істотних дощів не прогнозується.

Погода у Львові

14 вересня прогнозується низька (2 клас), місцями середня (3 клас) пожежна небезпека. За даними Львівського регіонального центру гідрометеорології , погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання.

Погода по регіонах

На заході України завтра без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туман. Денна температура – переважно +16…+21°.

Північ України відпочине від істотних опадів. Там не прогнозують дощів. Температура вдень - в межах +16 ... +21 °, вночі +7 ... +12 °.

Центральні області здебільшого зіштовхнуться з дощами, місцями там грози. Температура вдень переважно +16…+21°.

На півдні України хмарно із проясненнями, місцями дощі та грози. Вночі +11 ... +16 °, вдень +17 ... +22 °. На Одещині можливий помірний дощ.

На сході України вдень місцями пройдуть дощі, подекуди грози. На південному сході буде найтепліше — до +22…+27°.

На Сумщині вдень місцями можливий дощ. Загалом температура залишатиметься в межах загальноукраїнського прогнозу — +16…+21° вдень.

Що буде з погодою після потепління

За прогнозом метеоролога Віталія Постриганя , 14 вересня Черкаська область ще перебуватиме під впливом циклону, який міститиме нестійку погоду з періодичними дощами. Він прогнозує для області вночі +10...+15°, а вдень +16...+21°.

У той же час, за його оцінкою, це ще не означає різкого переходу до холодної осені. Вересень, за прогнозом метеоролога, ще зможе подарувати Україні періоди помірного тепла.

"Вересень ще дасть насолодитися помірним теплом, він такий у нас", - додав фахівець.

Нагадаємо, також зазначалося, що наступного тижня, від 14 вересня, в Україні очікується контрастна погода. Так, на заході та півночі буде прохолодніше, тоді як південний схід збереже літнє тепло.

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