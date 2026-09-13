Велику Британію хочуть розділити: Шотландія, Уельс і Північна Ірландія готують спільний план

Розпад Великої Британії вже не фантастика / © Getty Images

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У понеділок, 14 вересня, лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії зустрінуться в Кардіффі, щоб підписати спільну декларацію про право на самовизначення та домовитися про співпрацю. Уперше всі три частини Великої Британії очолюють політичні сили, які виступають за незалежність або об’єднання з Ірландією.

Про це пише The Telegraph.

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У трьох частинах Британії перемогли націоналісти

Для Сполученого Королівства це безпрецедентна ситуація. У Шотландії при владі залишається SNP, в Уельсі після травневих виборів найбільшою партією стала націоналістична Plaid Cymru, а Північну Ірландію очолює Sinn Fein, яка виступає за об’єднання з Республікою Ірландія.

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Тепер ці політичні сили хочуть діяти спільно. На зустрічі в Кардіффі вони планують підписати меморандум про взаєморозуміння, який охоплюватиме економіку, енергетику, відносини з Європою та право на самовизначення.

Фактично йдеться про створення спільного політичного фронту, який має посилити тиск на Лондон. Учасники домовленості хочуть довести, що питання майбутнього Сполученого Королівства вже не можна розглядати як внутрішню справу лише однієї Шотландії.

Прем’єр Британії сам дав привід для нового референдуму

Дискусію додатково загострила позиція прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернхема. Він заявив у парламенті, що новий референдум про незалежність Шотландії можливий, якщо на нього буде «чіткий консенсус» у суспільстві.

Для прихильників незалежності це стало важливим сигналом. Вони вважають, що британський уряд фактично визнав можливість нового голосування, хоча сам Бернхем наголошує: наразі достатніх підстав для нього немає.

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У листі до шотландського уряду прем’єр заявив, що референдум про незалежність до наступних загальних виборів є «закритим питанням». Він також нагадав: Лейбористська партія не підтримує незалежність Шотландії та проведення нового референдуму.

Що може змінитися після розпаду

Учасники зустрічі хочуть пов’язати майбутнє своїх країн із Європою. Шотландія та Уельс у разі незалежності розглядатимуть можливість вступу до ЄС, а Північна Ірландія може опинитися в Євросоюзі у разі об’єднання з Ірландією.

Для Північної Ірландії шлях до такого сценарію вже передбачений Белфастською угодою. Вона допускає проведення референдуму про зміну статусу регіону, якщо з’являться підстави вважати, що більшість населення хоче вийти зі складу Великої Британії.

Уельс водночас використовує ситуацію, щоб вимагати від Лондона більше фінансових і адміністративних повноважень. Зокрема, націоналісти хочуть отримувати доходи від морського дна, де працюють офшорні вітрові електростанції, а також домогтися більшого фінансування.

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Трамп теж втрутився в суперечку

Ще одним фактором стали слова президента США Дональда Трампа. Під час візиту до Дубліна він заявив, що хотів би побачити об’єднану Ірландію, назвавши можливе приєднання Північної Ірландії до Республіки Ірландія «чудовою річчю».

Його заява пролунала напередодні зустрічі в Кардіффі та додала міжнародного звучання суперечці, яка десятиліттями залишається одним із найболючіших питань британської політики.

Видання зазначає, що про неминучий розпад Сполученого Королівства поки не йдеться. Але ситуація змінилася принципово: прихильники незалежності та об’єднання Ірландії вперше одночасно контролюють уряди трьох частин країни й тепер намагаються діяти як єдиний політичний блок.

Нагадаємо, гостроти ситуації додає російська загрозаа. Британія готується до можливої війни, а наступного року планує провести масштабні навчання із мобілізації колишніх військовослужбовців.

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