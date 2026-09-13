Великобританию хотят разделить: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общий план

Распад Великобритании уже не фантастика / © Getty Images

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В понедельник, 14 сентября, лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии встретятся в Кардиффе, чтобы подписать общую декларацию о праве на самоопределение и договориться о сотрудничестве. Впервые все три части Великобритании возглавляют политические силы, выступающие за независимость или объединение с Ирландией.

Об этом пишет The Telegraph.

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В трех частях Великобритании победили националисты

Для Великобритании это беспрецедентная ситуация. В Шотландии у власти остается SNP, в Уэльсе после майских выборов крупнейшей партией стала националистическая Plaid Cymru, а Северную Ирландию возглавляет Sinn Fein, выступающая за объединение с Республикой Ирландия.

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Теперь эти политические силы хотят действовать сообща. На встрече в Кардиффе они планируют подписать меморандум о взаимопонимании, охватывающем экономику, энергетику, отношения с Европой и право на самоопределение.

Фактически речь идет о создании общего политического фронта, усиливающего давление на Лондон. Участники договоренности хотят доказать, что вопрос будущего Соединенного Королевства уже нельзя рассматривать как внутреннее дело только одной Шотландии.

Премьер Британии сам дал повод для нового референдума

Дискуссию дополнительно обострила позиция премьер-министра Великобритании Энди Бернхэма. Он заявил в парламенте, что новый референдум о независимости Шотландии возможен, если на него будет четкий консенсус в обществе.

Для приверженцев независимости это стало важным сигналом. Они считают, что британское правительство фактически признало возможность нового голосования, хотя само Бернхэм отмечает: пока достаточных оснований для него нет.

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В письме шотландскому правительству премьер заявил, что референдум о независимости до следующих всеобщих выборов является «закрытым вопросом». Он также напомнил, что лейбористская партия не поддерживает независимость Шотландии и проведение нового референдума.

Что может измениться после распада

Участники встречи хотят увязать будущее своих стран с Европой. В случае независимости Шотландия и Уэльс будут рассматривать возможность вступления в ЕС, а Северная Ирландия может оказаться в Евросоюзе в случае объединения с Ирландией.

Для Северной Ирландии путь к такому сценарию уже предусмотрен Белфастским соглашением. Она допускает проведение референдума об изменении статуса региона, если появятся основания полагать, что большинство населения хочет выйти из состава Великобритании.

Уэльс одновременно использует ситуацию, чтобы потребовать от Лондона больше финансовых и административных полномочий. В частности, националисты хотят получать доходы от морского дна, где работают оффшорные ветровые электростанции, а также добиться большего финансирования.

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Трамп тоже вмешался в спор

Еще одним фактором стали слова президента США Дональда Трампа. Во время визита в Дублин он заявил, что хотел бы увидеть объединенную Ирландию, назвав возможное присоединение Северной Ирландии к Республике Ирландия «прекрасной вещью».

Его заявление прозвучало накануне встречи в Кардиффе и добавило международное звучание спору, который десятилетиями остается одним из самых болезненных вопросов британской политики.

Издание отмечает, что о неизбежном распаде Соединенного Королевства пока речь не идет. Но ситуация изменилась принципиально: приверженцы независимости и объединения Ирландии впервые одновременно контролируют правительства трех частей страны и теперь пытаются действовать как единый политический блок.

Напомним, остроту ситуации придает российская угроза. Британия готовится к возможной войне , а в следующем году планирует провести масштабные учения по мобилизации бывших военнослужащих.

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