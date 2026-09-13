Европу ждут «настоящие трудности» зимой: в Британии сделали жуткое предупреждение

Великобритания / © Pexels

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Европа должна быть готова к «настоящим трудностям» этой зимой, если хочет продолжать экономическое давление на Россию. В то же время, стратегия поддержки Украины и санкций против Москвы, по оценке Великобритании, уже начинает давать результаты.

Об этом заявил советник Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл во время конференции в Киеве, сообщает The Guardian.

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«Не можем превратить это в превосходство для Путина»

Пауэлл призвал европейские страны не ослаблять давление на Россию, несмотря на сложную энергетическую ситуацию в преддверии зимы.

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По его словам, сокращение зависимости Европы от российских энергоносителей создает дополнительные трудности, однако страны должны их выдержать, чтобы не разрешить Кремлю использовать ситуацию в свою пользу.

«Мы не можем превратить это в преимущество для Путина», — сказал Пауэлл.

Он подчеркнул, что давление на российского президента Владимира Путина «работает», поэтому его необходимо продолжать.

«Это потребует от нас реальных трудностей и усилий. Но нам придется с этим смириться и продолжать оказывать Украине экономическую, военную, политическую и дипломатическую поддержку», — заявил британский советник.

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Пауэлл назвал эскалацию России «признаком успеха»

По словам Пауэлла, российская эскалация не обязательно свидетельствует о провале стратегии Запада.

Он заявил, что усиление атак и агрессивная риторика Кремля могут быть признаком того, что санкции и другие меры давления, наконец, начинают влиять на Россию.

«Стратегия состоит в том, чтобы оказывать достаточное давление, чтобы Путин захотел начать переговоры», — пояснил он.

«Я думаю, что эскалация, о которой мы слышим разговоры, не является проблемой, а признаком успеха, потому что происходящее — это давление, которое мы оказываем на Путина, наконец дает результаты», — добавил Пауэлл.

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Европу ждет сложная зима

Заявления британского чиновника прозвучали на фоне российских ударов по украинской энергетической и другой критической инфраструктуре, а также подготовке Европы к зиме.

ЕС значительно сократил зависимость от российского газа после начала полномасштабной войны, однако полностью отказаться от него пока не удалось.

Пауэлл признал, что Европе придется приложить значительные усилия, чтобы продолжать поддерживать Украину и одновременно выдерживать экономические последствия санкционной политики.

«Украина уже победила»

Несмотря на сложную ситуацию, Пауэлл заявил, что имеет «веские основания для оптимизма».

Он отметил, что Украина продолжает удерживать фронт, наносить удары по военным объектам в глубоком тылу России, а европейская поддержка остается стабильной.

Британский советник также произвел неожиданно оптимистическую оценку результатов войны.

По его словам, Украина уже победила, поскольку Путин не смог захватить всю страну, а свободная Украина сможет самостоятельно определять свое будущее независимо от возможных территориальных потерь.

«Анкориджский компромисс окончательно мертв»

Пауэлл также заявил, что так называемый «Анкориджский компромисс», предусматривавший возможный отказ Украины от части территорий и перспективы членства в НАТО, больше не актуален.

«Так называемый Анкориджский компромисс окончательно мертв. Мы можем перестать переживать по этому поводу. Он закончился», — заявил он.

По словам советника, это открывает возможность поиска путей к переговорному урегулированию без требования к Украине отказаться от территорий, которые Россия не смогла захватить.

Пауэлл: предугадать завершение войны — «игра для дураков»

Советник британского премьер-министра заявил, что предусматривать конкретные сроки завершения войны нецелесообразно.

«Игра для дураков» — так он назвал попытки определить, когда закончится война.

В то же время Пауэлл считает, что Россия может согласиться на серьезные переговоры, если давление на Кремль будет продолжаться.

«Где мы меньше всего этого ожидаем, Путин будет готов к переговорам… Главное — заставить его серьезно отнестись к этим переговорам. И я думаю, что эта стратегия начинает работать», — сказал он.

Британия призывает не прекращать контакты с Москвой

Пауэлл также выступил за сохранение каналов связи с Кремлем, несмотря на его резкую оценку российского лидера.

По его словам, США и Европа должны поддерживать контакты с Путиным во избежание неправильных расчетов и четко понимать «красные линии» сторон.

«Мы не хотим ошибочных расчетов, чтобы они не понимали, где проходят наши красные линии. Вот почему я считаю важным, чтобы ЦРУ тоже обратилось в Москву», — заявил британский советник.

Напомним, Великобритания выделяет новый пакет обороны для Украины перед сложной зимой. Он должен включать в себя ракеты Patriot и другие средства ПВО.

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