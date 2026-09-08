Чужие для собственной дочери: британские супруги не признают родителями ребенка по абсурдной причине

Суррогатное материнство обернулось для пары юридическим ужасом / © unsplash.com

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Британские супруги, Адам Фрисби и Джейми Корбетт, долгое время планировали пополнение в семье и воспользовались донорской яйцеклеткой для рождения ребенка . Однако при попытке зарегистрировать младенца в государственной медицинской системе мужчины неожиданно столкнулись с серьезными юридическими препятствиями.

Об абсурдной ситуации с родительскими правами пишет LADbible.

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Медицинская бюрократия: проблемы с регистрацией

Когда Джейми пришел в больницу, администратор сразу потребовала данные о матери младенца. Мужчина объяснил ситуацию с суррогатным материнством, однако сотрудники заявили о невозможности внести такую информацию в базу данных Национальной службы здравоохранения.

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Хотя в конце концов врачи отнеслись к проблеме с пониманием, в медицинской карточке ребенка появилось неприятное примечание. Система официально зафиксировала, что ни один из мужчин пока не является законным опекуном девочки на территории Великобритании.

По действующему британскому законодательству, именно американская суррогатная мать считается единственной законной родственницей младенца. Этот статус будет сохраняться за ней до момента утверждения объемного судебного приказа, на оформление которого обычно уходит до 12 месяцев .

Юридическая ловушка: угроза в случае болезни

Из-за такой правовой серой зоны семья постоянно сталкивается с серьезным эмоциональным и психологическим давлением. Даже, несмотря на подтвержденное биологическое отцовство одного из мужчин, медики всегда будут требовать официального согласия на любые серьезные процедуры именно от суррогатной матери.

В случае экстренной госпитализации и потребности в срочном лечении пара просто не сможет самостоятельно принять решение . Им придется срочно обращаться за разрешением в Высокий суд или искать суррогатную мать за океаном, что создает прямую опасность для жизни ребенка.

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Общественный резонанс: петиция и проверки

Абсурдность ситуации усугубляется обязательными визитами социальных работников, которые должны оценивать пригодность пары к отцовству. Супруги возмущаются такими инспекциями уже после рождения желаемого ребенка и считают, что подобные проверки следует проводить еще до начала процесса.

Уставшие от несправедливости мужчины создали специальную петицию для смены устаревшего закона, даже дошедшей до стен британского парламента. Однако долгожданные политические дебаты принесли инициаторам лишь глубокое разочарование и чувство полного безысходности .

Вместо решения реальной проблемы депутаты свели всю дискуссию к обвинениям состоятельных мужчин в эксплуатации женщин. После этого заседание пара опубликовала совместное заявление, констатировав, что их максимальные усилия пока не смогли сдвинуть дело с мертвой точки.

Напомним, немецкий политик уничтожил свою карьеру ради семьи и рождения ребенка . Он был вынужден экстренно сложить свои полномочия после того, как его решение тайно завести ребенка с помощью суррогатного материнства спровоцировало масштабный общественный скандал и жесткий партийный бунт.

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