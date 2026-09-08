Владимир Путин. / © Associated Press

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Давление на Кремль усиливается, а диктатора Владимира Путина может ожидать сокрушительный удар на международной арене, если он и дальше будет продолжать войну против Украины.

Об этом говорится в статье Daily Express.

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Все больше мировых лидеров призывают прекратить боевые действия и положить конец войне, которую он начал в Украине. Более того, к таким призывам приобщаются даже страны, которые до сих пор считались союзниками и входили в условную «оси зла» Путина.

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Недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что конфликт должен перейти «от бесконечной войны к прекращению войны». Неоднократно призывал к миру и недавно отмечавший китайский лидер Си Цзиньпин, что Пекин намерен усилить координацию действий, чтобы «способствовать политическому урегулированию». Кроме того, близкий региональный союзник Москвы президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал «фюрера» вернуться за стол переговоров, потому что, по его словам, «позор, погибающий молодежь».

Эксперт по международным отношениям Джеймс Браун подчеркнул, что это не редкие случаи, когда иностранные лидеры оказывают давление на РФ, призывая прекратить войну. По его мнению, с точки зрения многих стран Путин провалил попытку установить контроль над Украиной.

В то же время, российский диктатор рискует остаться без поддержки, ведь возможности Москвы в сфере энергетики и военных технологий могут сокращаться. По словам Брауна, Москва в отличие от НАТО фактически не имеет настоящих союзников, готовых воевать на ее стороне.

«Ни одна большая страна не желает воевать» за Москву. У России есть партнеры по обстоятельствам, общих принципов между ними почти нет, а чувство солидарности практически отсутствует. В частности, Китай и Индия будут поддерживать Россию только до тех пор, пока это будет отвечать их интересам», — подчеркнул эксперт.

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По словам г-на Брауна, если Китай и Индия прекратят любую помощь и поставку товаров двойного назначения в Россию, это оставит режим Путина уязвимым и обескураженным.

Кроме того, поступают сообщения об экономических трудностях внутри Российской Федерации, что может заставить Путина еще больше полагаться на глобальных партнеров, таких как Моди и Си.

Напомним, немецкое издание Welt писало о том, что союзники Путина разбегаются, ведь Россия уже не имеет столь большого политического влияния в мире. Такие страны как Молдова активизировали свои усилия по вступлению в ЕС, а другие выходят из-под российского влияния.

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