Зачем все сообразительные хозяйки посыпают солью белые носки: этот лайфхак вам непременно понравится

Как отбелить носки: народные методы / © Фото из открытых источников

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Белые носки обладают одним неприятным свойством: даже после нескольких ношений они быстро теряют свежий вид. Особенно сильно загрязняется подошва — она сереет, темнеет и обычная машинная стирка уже не всегда справляется с такими следами. Но опытные хозяйки знают простой домашний трюк: перед стиркой замачивают белые носки в соленой воде. Такой способ не требует дорогостоящих средств и может стать подготовкой вещей к основной стирке.

Как использовать соль для белых носков

Налейте в таз около литра теплой воды и растворите в ней 3 столовые ложки обычной поваренной соли. Вода должна быть теплой, но не кипятком.

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Окуните носки в раствор и оставьте примерно на 30 минут. Если загрязнения сильные, то время замачивания можно увеличить до 2–3 часов.

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После этого слегка потрите самые грязные участки руками и постирайте носки обычным способом в соответствии с рекомендациями на этикетке.

Почему этот способ может помочь

Соль в таком рецепте не следует воспринимать как волшебный отбеливатель. Ее основная роль в домашнем лайфхаке — помочь ослабить загрязнение перед основной стиркой. После замачивания грязь может легче отходить во время стирки.

Особенно уместно попробовать этот метод, если носки запачкались недавно. Сильно изношенную ткань, которая годами серела, одним замачиванием вернуть в первоначальное состояние вряд ли удастся.

Есть важная хитрость

Не нужно сразу заливать белые носки кипятком. Высокая температура не является универсальным способом борьбы с загрязнениями, а для некоторых тканей может быть нежелательной.

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Также белые вещи лучше стирать отдельно от цветных во избежание переноса красителя. Температуру выбирайте по информации на ярлыке изделия.

Что делать после замачивания

После соляной ванны носки можно постирать в машинке с обычным средством для белого белья. Если материал разрешает, для сильно загрязненных изделий уместен режим с температурой 40-60 °C.

А вот использовать соль вместе с большим количеством других домашних средств без надобности не стоит. Чем больше компонентов смешивают, тем сложнее предусмотреть их действие на конкретную ткань.

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