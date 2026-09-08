Как правильно жарить котлеты / © unsplash.com

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Казалось бы, что может быть проще жарки котлет? Но иногда они упорно прилипают к сковороде, разваливаются во время переворачивания, а самая вкусная румяная корочка остается на дне. Причина часто не в рецепте фарша, а в нескольких ошибках, которых легко избежать. Профессиональные повара советуют обратить внимание на один простой момент: перед жаркой котлеты должны иметь сухую поверхность, а сковорода должна быть хорошо прогретой.

Не выкладывайте котлеты на холодную сковороду

Это одна из самых распространенных причин неудачной жарки. Если положить котлету на недостаточно нагретую поверхность, фарш начинает медленно прогреваться, выделяет сок и буквально приклеивается к металлу.

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Сначала хорошо разогрейте сковороду, затем добавьте небольшое количество растительного масла и дайте ему прогреться. Только после этого выкладывайте котлеты.

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В то же время, перегревать масло до появления густого дыма тоже не нужно — достаточно, чтобы оно стало горячим, но не начало гореть.

Главный трюк — убрать лишнюю влагу

Если фарш получился слишком редким, котлеты могут плохо держать форму и сильнее прилипать. Особенно это касается фарша, в который добавили много лука, молока или другой жидкости.

После формирования котлеты можно положить на доску на 5-10 минут, чтобы поверхность немного подсохла. Если фарш очень влажный, поможет небольшое количество панировочных сухарей. Именно сухая тонкая поверхность быстрее схватывается во время жарки и формирует корочку.

Не торопитесь переворачивать

Еще одна ошибка — пытаться перевернуть котлету через минуту после того, как ее положили на сковороду.

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Пока корочка не сформировалась, фарш может легко прилипнуть к поверхности. Когда котлета хорошо подрумянится снизу, она обычно начинает легче отделяться.

Потому не нужно постоянно двигать ее лопаткой. Выложили — дайте вскочить, и только потом переворачивайте.

Не кладите котлеты слишком плотно

Если на сковороде одновременно окажется много котлет, температура поверхности резко снизится. В результате они не будут жариться, а начнут тушиться в собственном соку.

Оставляйте между котлетами небольшое пространство. Если фарша много, лучше пожарить его в два захода.

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Какую сковороду выбрать для жарки котлет

Проще жарить котлеты на хорошо подготовленной антипригарной сковороде или качественной чугунной или стальной поверхности. Важно, чтобы сковорода была чистой и без слоя старого нагара.

Для чугунной сковороды особенно важно правильное прогревание и достаточное количество жира.

Маленький секрет для румяной корочки

После выкладывания котлет не накрывайте сковороду сразу. Под крышкой скапливается пар, из-за чего поверхность котлеты дольше остается влажной.

Сначала обжарьте котлеты до румяной корочки с обеих сторон, а уже потом, если нужно довести их до готовности внутри, убавьте огонь и накройте сковороду.

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