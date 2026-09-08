Когда принимать магний: утром, вечером или перед сном / © Credits

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Привычка принимать магний перед сном подходит далеко не всем. Для одних эта добавка действительно ассоциируется с расслаблением, тогда как другие после её приёма могут чувствовать себя более бодрыми. Поэтому ориентироваться только на часы не стоит.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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На выбор времени влияют реакция организма, питание, другие добавки и лекарства. Имеет значение даже то, какие напитки человек обычно употребляет в течение дня.

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Магний необходим для ряда процессов в организме. Взрослым рекомендуется потреблять примерно от 310 до 420 мг этого элемента в сутки, хотя индивидуальная потребность может варьироваться.

Недостаток магния может быть связан не только с питанием. Среди возможных факторов называют длительный стресс, острый панкреатит, а также прием определенных препаратов, в частности некоторых диуретиков.

Организм может сигнализировать о дефиците по-разному. Среди возможных проявлений — усталость, слабость, снижение аппетита, тошнота или рвота, мышечные судороги и подергивания, ощущение покалывания или онемения, а также нарушение сердечного ритма. При тяжелом дефиците возможны судороги.

Однако по этим признакам нельзя самостоятельно определить дефицит магния, поскольку они могут сопровождать и другие состояния. Если симптомы не проходят, повторяются или становятся выраженными, перед началом приема добавок следует обратиться за медицинской помощью.

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Если после приема магния появляется ощущение бодрости, его можно перенести на первую половину дня и принимать вместе с завтраком. Это также позволяет встроить прием добавки в привычный распорядок питания.

Впрочем, реакция может быть противоположной. Если через несколько дней приема человек замечает сонливость или расслабление, утренний вариант не обязательно окажется самым удобным.

Для людей, на которых магний оказывает расслабляющее действие, более целесообразным может быть вечерний прием. При этом речь идет не обязательно о приеме таблетки непосредственно перед сном — её можно принять во время ужина.

Пища в данном случае играет особую роль. После приема магния натощак чаще могут возникать проблемы с пищеварением, в частности тошнота, рвота или диарея.

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При выборе времени следует учитывать и напитки. Кофе, чай и кола могут способствовать выведению магния из организма. Поэтому добавку рекомендуется принимать во время еды, когда человек не употребляет такие напитки.

Алкоголь также может усиливать потерю магния. Если вечером планируется употребление спиртного, прием добавки можно перенести на следующее утро.

Гораздо важнее, чем выбор между утром и вечером, может оказаться график приема других препаратов. Магний может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами и добавками.

В частности, его не рекомендуется принимать одновременно с желесодержащими добавками и диуретиками. Если человек использует несколько средств, важно соблюдать необходимые интервалы между их приемом.

При лёгком дефиците увеличить поступление магния можно и за счёт изменений в рационе. Он содержится в гречке, рисе, шпинате, белой фасоли, петрушке, тыквенных семечках и орехах. Источниками магния также могут быть рыба, яйца, молоко и бананы.

Напомним, что магний необходим для нормальной работы мышц, здоровья костей и ряда других процессов в организме. Эксперты назвали семь продуктов, которые по содержанию магния превосходят миндаль.

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