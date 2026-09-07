Если хотите жить дольше: ученые выяснили, в какое время лучше завтракать

Лучшее время для завтрака / © pexels.com

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Ученые определили временной промежуток, ассоциировавшийся с лучшими показателями долголетия. И привыкшим откладывать завтрак до позднего утра или даже обеда, результаты могут дать повод пересмотреть свой режим.

В который час лучше завтракать

В новом исследовании, опубликованном в European Journal of Clinical Nutrition, ученые проанализировали данные 31044 взрослых в возрасте от 40 лет. Информацию об участниках получили из американской программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) за 1999-2018 годы.

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Исследователи сравнили время первого и последнего приема пищи с риском смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем наблюдение за участниками длилось 8,6 лет.

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Лучшие результаты были зафиксированы среди людей, которые впервые ели между 7:00 и 8:00 утра. Именно этот промежуток времени исследователи использовали как референтный для сравнения с другими группами.

У тех, кто завтракал позже, наблюдался более высокий риск смерти.

По сравнению с людьми, которые ели первый прием пищи между 7:00 и 8:00, риск смерти от всех причин был примерно на 10% выше среди тех, кто впервые ел между 8:00 и 10:00. Для завтрака между 10:00 и 12:00 показатель был примерно на 19% выше, а после полудня — на 29%.

Подобную связь исследователи обнаружили и в отношении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Поздний завтрак может быть связан с более короткой продолжительностью жизни

Особо показательными оказались расчеты ожидаемой продолжительности жизни.

По оценкам исследователей, в 50-летнем возрасте люди, которые откладывали первый прием пищи до времени после 12:00, имели в среднем примерно на 2,46 года меньшую ожидаемую продолжительность жизни, чем те, кто ел в референтный утренний промежуток.

Это не значит, что поздний завтрак автоматически «уносит» несколько лет жизни. Исследование было наблюдательным, поэтому оно демонстрирует связь, но не доказывает, что самое время завтрака является непосредственной причиной разницы в продолжительности жизни.

Другими словами, люди, которые завтракают поздно, могут отличаться и другими привычками, состоянием здоровья или образом жизни, которые также влияют на долголетие.

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Почему время завтрака может иметь значение

Одно из возможных объяснений связано с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами организма.

Он регулирует не только сон и бодрствование, но и многочисленные физиологические процессы, в частности метаболизм. Организм по-разному реагирует на пищу в зависимости от времени суток, поэтому регулярный режим питания, согласованный с естественным циклом дня и ночи, может иметь значение для метаболического здоровья.

Предыдущие исследования также выявляли связь между поздним первым приемом пищи и показателями здоровья. В частности, среди взрослых в возрасте от 40 лет более ранний первый прием пищи ассоциировался с небольшим преимуществом выживаемости.

Значение имеет не только завтрак

Интересно, что ученые проанализировали и время последнего приема пищи.

В этом случае оптимальным референтным промежутком оказалось время между 19:00 и 20:00. Как очень поздняя, так и слишком ранняя последняя трапеза ассоциировалась с более высоким риском смерти.

Например, у людей, которые ели после полуночи, риск смерти от всех причин был примерно на 27% выше по сравнению с теми, кто завершал приемы пищи между 19:00 и 20:00.

По расчетам ученых, в возрасте 50 лет последний прием пищи после полуночи ассоциировался примерно на 2,35 года меньшей ожидаемой продолжительностью жизни.

Таким образом, результаты исследования указывают на то, что для здоровья может иметь значение не только состав рациона, но и режим еды в течение дня.

В то же время не стоит воспринимать 7:00–8:00 как магический час, который сам по себе гарантирует долголетие. Качество питания, физическая активность, сон, отказ от курения и другие повадки остаются важными составляющими здорового образа жизни.

FAQ

Когда лучше завтракать утром?

Согласно результатам нового исследования, лучшие показатели продолжительности жизни наблюдались среди людей, впервые принимавших пищу между 7:00 и 8:00 утра. Позже первое прием пищи ассоциировалось с постепенным увеличением риска смерти. В то же время, исследование не доказывает, что именно завтрак в это время непосредственно продлевает жизнь.

Через какое время после пробуждения нужно завтракать?

Универсального правила, по которому все люди должны завтракать через несколько минут после пробуждения, нет. Новое исследование оценивало прежде всего время первого приема пищи по часам, а не промежуток после пробуждения. Самый низкий риск в нем наблюдался в группе, которая ела первый раз между 7:00 и 8:00. Поэтому режим следует подстраивать во время пробуждения, образа жизни и индивидуальных потребностей.

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