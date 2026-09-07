Генпрокурор Кравченко ответил, при каких обстоятельствах согласится на отставку

Собирается ли Руслан Кравченко в отставку

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Глава Офиса генерального прокурора Руслан Кравченко во время общения с журналистами заявил, что не намерен добровольно покидать должность.

В то же время чиновник уточнил, что уйдет в отставку только в случае соответствующего обращения от непосредственных коллег, президента Владимира Зеленского или Верховной Рады.

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Кравченко заявил, что не планирует уходить в отставку сам

«Есть законные процедуры. Я не держусь за должность и не буду держаться никогда. Это решение команды, президента или Верховной Рады. Моего решения такого на эту минуту нет», — заявил Кравченко.

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Генпрокурор также сообщил о кадровых решениях в ОГП на фоне антикоррупционной операции «Карфаген», которая касается возможного «крышевания» деятельности мошеннических колл-центров.

По его словам, в рамках расследования от работы уже отстранены семь сотрудников. В частности, в отношении заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы, который фигурирует по делу как подозреваемый, направлено представление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а в отношении еще шести работников начато служебное расследование.

Кравченко дополнительно отметил, что во вторник, 8 сентября, посетит заседание парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

Ранее глава ОГП публично отрицал любую причастность к противоправному покровительству колл-центров и анонсировал увольнение Кропивы. Впрочем, при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому выяснились новые обстоятельства: по данным прокуроров САП, Кропива координировал ремонтные работы в имении генпрокурора.

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После этого журналисты Bihus.Info опубликовали возможные фотографии этой элитной недвижимости в Козине. Руслан Кравченко в ответ заявил, что его семья арендует упомянутое здание площадью 280 квадратных метров и обязательно отразит это в декларации.

Что могли делать для Кравченко по данным САП

Напомним, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, подозреваемый в прикрытии деятельности мошеннических колл-центров в рамках дела НАБУ и САП «Карфаген», мог выполнять частные поручения и контролировать ремонт в доме генпрокурора Руслана Кравченко.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор САП сообщил, что Кропива координировал ремонтные работы в Козине, помогал с визой для жены Кравченко и организовывал празднование его дня рождения в Мадриде. Следствие считает эти факты свидетельством неформальных дружеских отношений и особого статуса должностного лица как доверенного лица главы ОГП.

В ответ на расследование генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о своей непричастности к схеме с колл-центрами, отстранил Кропиву от должности и поручил подготовить решение о его увольнении. Кроме того, Кравченко инициировал проверки работы профильных департаментов и поручил организовать прохождение полиграфа для работников подразделений, расследующих дела по незаконным колл-центрам.

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