Памела Андерсон продемонстрировала элегантный образ в лавандовых тонах в Венеции

Памела Андерсон / © Associated Press

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Памела Андерсон в последние годы полностью изменила то, как она представляет себя публике. Она полностью отказалась от образа эффектной блондинки и теперь всё чаще предпочитает естественный вид, появляясь на красной дорожке без макияжа с 2024 года.

Бывшая звезда сериала «Спасатели Малибу» также изменила свой стиль одежды и вместо провокационных и ярких сочетаний она все чаще выбирает элегантные вещи и более простые фасоны, которые подчеркивают ее утонченность. Именно такое платье Андерсон выбрала для красной дорожки Венецианского кинофестиваля.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Актриса предстала перед фотографами в лавандовом наряде, состоящем из широкой блузки и длинной юбки. Дополнили её образ очки в роговой оправе и яркие остроносые туфли с принтом, которые стали акцентом этого образа звезды.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Кроме того, в рамках кинофестиваля Андерсон посетила одно из самых важных благотворительных мероприятий года — престижный гала-ужин amfAR. На мероприятии в отеле Hilton Molino Stucky актриса получила награду Award of Courage за свою многолетнюю активистскую и гуманитарную деятельность в борьбе со СПИДом.

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