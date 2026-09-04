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- Шоу-бизнес
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В платке и ретро-очках: Памела Андерсон в стильном образе появилась в аэропорту Венеции
Актриса прибыла в итальянский город в монохромном наряде светлых оттенков.
Памелу Андерсон запечатлели папарацци в аэропорту Венеции во время 83-го Венецианского международного кинофестиваля.
Для поездки актриса выбрала удобный и в то же время элегантный монохромный наряд в молочно-бежевой гамме. На ней был светлый тренч свободного кроя с отложным воротником, крупными пуговицами и накладными карманами.
Памела подчеркнула талию ремнем, завязанным небрежным узлом. Под верхней одеждой на ней был белый топ и широкие брюки-палаццо.
Особым акцентом образа звезды стал бежевый платок с короткой бахромой, который актриса повязала на голову. Этот аксессуар в сочетании с овальными солнцезащитными очками в массивной белой оправе придал образу ретро-настроение.
Образ Андерсон дополнили светлые туфли. Она также везла с собой белый чемодан. Актриса, как обычно, отказалась от яркого макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.