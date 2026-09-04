В платке и ретро-очках: Памела Андерсон в стильном образе появилась в аэропорту Венеции

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памелу Андерсон запечатлели папарацци в аэропорту Венеции во время 83-го Венецианского международного кинофестиваля.

Для поездки актриса выбрала удобный и в то же время элегантный монохромный наряд в молочно-бежевой гамме. На ней был светлый тренч свободного кроя с отложным воротником, крупными пуговицами и накладными карманами.

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Памела подчеркнула талию ремнем, завязанным небрежным узлом. Под верхней одеждой на ней был белый топ и широкие брюки-палаццо.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Особым акцентом образа звезды стал бежевый платок с короткой бахромой, который актриса повязала на голову. Этот аксессуар в сочетании с овальными солнцезащитными очками в массивной белой оправе придал образу ретро-настроение.

Образ Андерсон дополнили светлые туфли. Она также везла с собой белый чемодан. Актриса, как обычно, отказалась от яркого макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

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