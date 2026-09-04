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В прозрачном платье и в бриллиантовом колье: экс-"ангел" Victoria’s Secret на Венецианском кинофестивале
Бывшая «ангел» бельевого бренда Victoria’s Secret блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, который проходит в Италии.
Стелла Максвелл позировала для фотографов на церемонии открытия и красной дорожке фильма «Чернила», появившись перед камерами в черном прозрачном макси-платье с накидкой и лаковых туфлях на каблуках.
А вчера модель присутствовала на показе фильма «Девять диких лошадей» выбрав в этот раз очень пикантное платье черного цвета с глубоким вырезом на декольте и прозрачным подолом, которое было усыпано камнями и стразами.
Максвелл дополнила вечерний лук бриллиантовым колье с крупным изумрудом посередине. Обула Стелла была в черные босоножки на высоких каблуках, волосы распустила, сделав небрежную укладку и вечерний макияж.
Напомним, ранее мы показывали, как Клэр Фой продемонстрировала один из самых интересных образов на Венецианском кинофестивале.