В прозрачном платье и в бриллиантовом колье: экс-"ангел" Victoria’s Secret на Венецианском кинофестивале

Стелла Максвелл / © Associated Press

Реклама

Стелла Максвелл позировала для фотографов на церемонии открытия и красной дорожке фильма «Чернила», появившись перед камерами в черном прозрачном макси-платье с накидкой и лаковых туфлях на каблуках.

Стелла Максвелл / © Associated Press

А вчера модель присутствовала на показе фильма «Девять диких лошадей» выбрав в этот раз очень пикантное платье черного цвета с глубоким вырезом на декольте и прозрачным подолом, которое было усыпано камнями и стразами.

Реклама

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Максвелл дополнила вечерний лук бриллиантовым колье с крупным изумрудом посередине. Обула Стелла была в черные босоножки на высоких каблуках, волосы распустила, сделав небрежную укладку и вечерний макияж.

Реклама

Стелла Максвелл / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как Клэр Фой продемонстрировала один из самых интересных образов на Венецианском кинофестивале.

Новости партнеров