Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 5-6 сентября

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Субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября, астрологи советуют провести в одиночестве, поскольку контакты с другими — особенно малознакомыми — людьми способны навредить отношениям, но надежд, которые мы на них возлагаем, не оправдают.

Для активных действий, даже если они касаются отдыха, время не предназначено: наши силы — как физические, так и моральные — стремятся к нулю, поэтому ожидаемого результата они не принесут. Чем бы мы в это время ни занимались, даже если речь будет идти о рутинных домашних делах, недопустимы суета и спешка: нужно сосредоточиться на одной-единственной задаче и решать только ее.

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В поисках ответа на важный вопрос, который в это время будет, скорее всего, связан с личной жизнью, нужно прислушиваться к своей интуиции: она «видит» те факторы, на которые наше сознание не обращает внимания.

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Эти дни также подходят для внутренней работы над собой: переоценки моральных ценностей, выявление душевных «шлаков» и поиске путей избавления от них. Несмотря на физическую слабость, бездействовать также нежелательно: астрологи советуют найти себе необременительное, но — обязательно! — приятное занятие, и ничего кроме хобби в данном случае на ум не приходит. Кому повезет в такое пассивное, но интересное время?

Овен

Овнам очень важно обращать внимание на любую корреспонденцию, которая в это время будет поступать в их адрес, даже если по технической — и ошибочной — причине они попадут в папку «Спам». Велика вероятность, что в нем будет содержаться важная информация или очень выгодное профессиональное — и, как следствие, финансовые — предложения, о потере которых впоследствии придется пожалеть.

Особенно значительным может стать послание от некогда близкого, но затем отошедшего в сторону человека, который, похоже, решил вернуться обратно — обидно будет него не ответить.

Весы

Весы — едва ли не единственный знак зодиакального круга, для кого нынешнее время — несмотря на присущие ему негативные особенности — кому они принесут не неудачи, а везение.

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Своевременные финансовые поступления, которых представители знака давно ожидали, помогут решить назревшие — и даже успевшие изрядно надоесть — бытовые вопросы. И даже если поначалу будет казаться, что этим деньгами можно было распорядиться иначе, после того, как вызванные мастера сделают свою работу быстро и качественно, станет понятно: такие траты были оптимальными.

Скорпион

Скорпионам, которые — с большой долей вероятности — планировали на это время встречу с друзьями или родственниками, желательно отменить приезд гостей, которые и сами не будут особо рваться «в бой» — у всех найдутся для отказа уважительные причины.

И это к лучшему, поскольку в таком случае представители знака подумав о том, как им убить время, возьмут в руки новый роман или найдут в интернете сериал, который раньше не видели. и там прочитают или услышат совет, в котором крайне нуждаются именно в этот жизненный период, главное — не пропустить его.

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