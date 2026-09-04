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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
956
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 5–6 вересня

Ці вихідні, 5 та 6 вересня, припадають на один — 25-й — місячний день, це — не найлегший час місяця, але — за умови дотримання правил — його можна провести не тільки з задоволенням, але й із користю.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Суботу та неділю, 5 і 6 вересня, астрологи радять провести на самоті, оскільки контакти з іншими — особливо малознайомими — людьми можуть нашкодити стосункам, але не виправдають тих сподівань, які ми на них покладаємо.

Цей час не призначений для активних дій, навіть якщо вони стосуються відпочинку: наші сили — як фізичні, так і моральні, — наближаються до нуля, тому очікуваного результату вони не принесуть. Чим би ми в цей час не займалися, навіть якщо йтиметься про рутинні домашні справи, неприпустимі метушня та поспіх: потрібно зосередитися на одному-єдиному завданні й розв’язувати лише його.

У пошуках відповіді на важливе питання, яке в цей час, найімовірніше, стосуватиметься особистого життя, слід дослухатися до своєї інтуїції: вона «бачить» ті чинники, на які наша свідомість не звертає уваги.

Ці дні також підходять для внутрішньої роботи над собою: переоцінювання моральних цінностей, виявлення душевних «шлаків» та пошуку шляхів позбавлення від них. Незважаючи на фізичну слабкість, бездіяльність також небажана: астрологи радять знайти собі необтяжливе, але — обов’язково! — приємне заняття, і нічого, крім хобі, у цьому випадку на думку не спадає.

Кому пощастить у такий пасивний, але цікавий час?

Овен

Овнам дуже важливо звертати увагу на будь-яку кореспонденцію, яка в цей час надходитиме на їхню адресу, навіть якщо з технічних — і помилкових — причин вона потрапить до папки «Спам». Існує велика ймовірність, що в ній міститиметься важлива інформація або дуже вигідні професійні — а, як наслідок, і фінансові — пропозиції, про втрату яких згодом доведеться шкодувати.

Особливо важливим може стати повідомлення від людини, яка колись була близькою, але потім віддалилася, і яка, схоже, вирішила повернутися — буде прикро не відповісти їй.

Терези

Терези — чи не єдиний знак зодіакального кола, для якого нинішній час — попри властиві йому негативні риси — принесе не невдачі, а удачу.

Своєчасні фінансові надходження, на які представники цього знака давно чекали, допоможуть розв’язати нагальні — навіть ті, що вже встигли добряче набриднути, — побутові питання. І навіть якщо спочатку здаватиметься, що цими грошима можна було розпорядитися інакше, після того, як викликані майстри виконають свою роботу швидко й якісно, стане зрозуміло: такі витрати були оптимальними.

Скорпіон

Скорпіонам, які — з великою ймовірністю — планували на цей час зустріч із друзями чи родичами, бажано скасувати візит гостей, які й самі не надто прагнутимуть «у бій» — у всіх знайдуться поважні причини для відмови.

І це на краще, оскільки в такому разі представники цього знака, замислившись над тим, як їм скоротати час, візьмуть до рук новий роман або знайдуть в Інтернеті серіал, якого раніше не бачили. І там вони прочитають або почують пораду, якої вкрай потребують саме в цей життєвий період; головне — не пропустити її.

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