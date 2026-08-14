Ретроградна Венера від 15 серпня до 15 грудня 2026 року: що зміниться у стосунках та фінансах

Ретроградна петля Венери з 15 серпня по 15 грудня 2026 року / © Credits

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Венера стає ретроградною приблизно раз на півтора року, і саме тому її ретроградні періоди вважаються особливо значущими — вони трапляються нечасто, а отже, щоразу задають тон надовго наперед. Осінь 2026 року — саме такий період, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Міфологічний контекст: Афродіта у підземному царстві

За однією з версій міфу про Психею та Ерота, Афродіта, розгнівана на смертну дівчину, яка наважилася зрівнятися з нею за красою, відправляє Психею з нездійсненним завданням — спуститися до царства Аїда й принести звідти скриньку з частинкою краси самої Персефони.

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Цей сюжет — майже буквальна ілюстрація того, що відбувається з Венерою в її нинішній петлі причин і наслідків. Планета кохання та цінностей залишає звичну, гармонійну територію Терезів — знака, де вона почувається як вдома, де все про баланс, дипломатії, естетики та легкості стосунків — і занурюється в глибину Скорпіона, знака підземного світу, трансформації, таємниць і того, що зазвичай приховано від сторонніх очей.

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Подібно до Психеї, яка була змушена спуститися у темряву, щоб здобути щось справді цінне, Венера в цій петлі проходить шлях від поверхневої, соціальної краси (Терези) до глибинної, вистражданої, справжньої цінності (Скорпіон). І, як у міфі, зворотний шлях нагору — найважча частина подорожі, сповнена спокус зазирнути туди, куди заглядати не слід було (у міфі Психея не втримується й відкриває скриньку, занурюючись у смертельний сон, із якого її рятує лише втручання Ерота).

Архетипна відмінність: Венера у Терезах проти Венери у Скорпіоні

Щоб зрозуміти суть усієї петлі, важливо усвідомити контраст між двома знаками, в яких вона розгортається.

Венера у Терезах — це архетип партнерської, соціальної любові: стосунки як мистецтво компромісу, краса як гармонія форм, цінність як справедливий баланс між «дати» й «отримати». Це Венера дипломата, естета, миротворця.

Венера у Скорпіоні — знак, у якому, за традиційними правилами, планета перебуває у положенні вигнання (Скорпіон протилежний Тельцю, одному з осередків Венери). Під час транзиту Венери цим знаком кохання набуває глибини, пристрасті, тотальної близькості, ревнощів, таємниць і трансформації через кризу. Цінність тут вимірюється не красою форми, а справжністю та інтенсивністю — Скорпіон не цікавиться поверхнею, а лише суттю.

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Хронологія петлі: сім етапів подорожі

1. Початок циклу — 31 серпня, 23° Терезів

Саме в цій точці — 23-й градус Терезів — починається вся історія. Формально Венера ще рухається вперед, у прямому напрямку, але цей градус стане однією з ключових координат усієї петлі: сюди планета повернеться ще двічі, у листопаді та грудні. Усе, що відбувається навколо цієї дати у сфері стосунків, грошей, особистих цінностей, — це своєрідна «заявка», тема, яку доведеться тричі переглянути в наступні місяці.

2. Перехід у знак Скорпіона — 10 вересня о 13:55 (GMT+3)

Ще до початку стаціонарного періоду Венера входить у Скорпіон, замінивши легку дипломатичну енергію Терезів на більш напружену, пристрасну та вимогливу атмосферу. Стосунки та фінансові питання починають сприйматися гостріше, серйозніше, з більшою емоційною вагою.

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3. Стаціонарно-ретроградна фаза: 30 вересня — 5 жовтня, 9° Скорпіона

Це момент, коли планета здається майже нерухомою на небі — вона «зависає» перед тим, як змінити напрямок руху. З астрологічної точки зору це одна з найпотужніших фаз усього циклу: енергія Венери тут надзвичайно концентрована, а події, що відбуваються, — особливо значущі. 9-й градус Скорпіона стає другою ключовою координатою петлі.

4. Ретроградний період: 6 жовтня — 11 листопада

Починається власне ретроградний рух — Венера проходить ділянку від 9° Скорпіона назад до 23° Терезів. Це серце всієї історії: час, коли минуле буквально стукає у двері. Повертаються люди, з якими колись були важливі, але незавершені стосунки; спливають фінансові теми, які здавалися закритими; загострюється здатність вловлювати підтекст, невисловлене, приховані мотиви оточення.

У цей період особливо легко помилитися, сприйнявши стару прихильність за новий шанс, — важливо розрізняти, що повертається для завершення, а що — для справжнього продовження.

5. З’єднання з Сонцем — 24 жовтня о 06:45, 1° Скорпіона

Кульмінаційний момент усього циклу. Коли ретроградна Венера утворює аспект з’єднання із Сонцем, вона стає «невидимою», щоб через кілька днів з’явитися знову, але вже розпочавши абсолютно новий цикл. Це момент внутрішнього прозріння — часто саме цими днями приходить чітке розуміння того, що насправді відбувається в житті та куди рухатися далі. 1-й градус Скорпіона (плюс-мінус градус) стає головною точкою всього наступного півторарічного циклу Венери.

6. Перехід до прямого руху: 12–16 листопада, 23° Терезів

Планета повертається до тієї самої точки, де все почалося 31 серпня, і тут зупиняється вдруге, перш ніж знову рушити вперед. Символічно це той момент, коли стає зрозуміло, що саме було головним уроком усієї осені.

7. Повернення до знака Скорпіона — 4 грудня о 10:13

8. Завершення циклу — 15 грудня, 9° Скорпіона

Кінцева точка — Венера повертається туди, звідки 30 вересня розпочалася стаціонарна фаза, замикаючи петлю. Формально рух уперед триває аж до 7 травня 2028 року, але саме 15 грудня закінчується сама «тінь» петлі — період, коли минуле ще може втручатися в сьогодення.

Ретроградна петля Венери— класичний час повернення колишніх партнерів, недомовлених історій та переоцінки наявних стосунків. У стосунках це період, коли варто чесно оцінити, що побудовано на справжній близькості, а що трималося на інерції чи страху змін.

Людина з минулого, яка з’явиться в ці місяці, може повернутися як для завершення історії, так і для її справжнього продовження — розрізнити одне від іншого допоможе саме момент з’єднання з Сонцем 24 жовтня, момент найбільшої ясності.

Вплив на фінанси та особисту цінність

Скорпіон відповідає за сферу спільних ресурсів, боргів, спадщини, чужих грошей — тому ця петля нерідко порушує саме ці питання: повернення боргу, перегляд спільних фінансових зобов’язань, поділ майна, питання, пов’язані з податками чи спадщиною.

Це не найкращий час для нових великих фінансових інвестицій та укладення довгострокових контрактів — особливо в період від 6 жовтня до 11 листопада, — але чудовий час, щоб розібратися зі старими, незавершеними фінансовими справами.

Також це час для глибокого переосмислення власної самооцінки та усвідомлення своєї значущості.

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