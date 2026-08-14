«Просимо відпустити до своїх дітей»: в Україні вимагають змінити правила для деяких військових

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні зареєстрували петицію із проханням дозволити військовим, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років, звільнятися з військової служби.

Відповідну петицію №41/010608-26еп опублікували на сайті Кабміну 12 серпня.

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Авторка ініціативи Валерія Калинич закликає Кабінет міністрів переглянути позицію Міністерства оборони та Міністерства у справах ветеранів щодо законопроєкту №15057 і підтримати його ухвалення.

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«Сьогодні виникла абсурдна ситуація. Якщо батько дитини з інвалідністю ще не мобілізований — держава дає йому право на відстрочку. А якщо його вже мобілізували — повернутися до своєї дитини він не може. Дитина — одна й та сама. Її інвалідність — та сама. Її потреба в батькові нікуди не зникла. Змінився лише статус батька», — зазначила вона.

Авторка додала, що, за даними Міноборони, йдеться про 2 тисячі військових, які виховують дітей із інвалідністю.

«Не десятки тисяч. Не сотні тисяч. Близько 2 тисяч батьків на всю величезну армію. І навіть із них далеко не кожен обов’язково вирішить звільнитися. Ми говоримо про батьків дітей, які потребують лікування, реабілітації, постійного догляду, поїздок до лікарів, допомоги в побуті та просто присутності обох батьків поруч. У багатьох таких сім’ях мама роками залишається сама з дитиною та цілодобовим доглядом», — підкреслила Калинич.

Вона вважає, що 2 тисячі військових «не врятують боєздатність ціною тисяч дітей з інвалідністю, які роками чекають їх удома», а тому «просимо державу відпустити до своїх дітей».

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