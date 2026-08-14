"Spierdalaj do Ukraine": дві польки напали з кулаками на українців та почали громити кафе (відео)

Реклама

У Польщі в ніч проти 13 серпня дві місцеві мешканки напали на українців, почувши українську мову. Одна з нападниць вигукувала ксенофобські гасла, била людей та влаштувала погром у закладі CastaCraftowe.

Про це повідомив Facebook-користувач SP Media Group.

Реклама

Богдан Угринчук, який працює в українському закладі CastaCraftowe, заявив, що у ніч проти 13 серпня став свідком проявів ненависті та ксенофобії щодо нього та його клієнтів.

Реклама

«Ми з клієнтами стояли на вулиці та спілкувалися між собою українською, а також російською мовою (через те що вони говорять по-російськи). Одна дама польської національності почула, що ми спілкуємося на своїй мові, почала нас обзивати різними словами, а також говорити «Spierdalaj do Ukraine», — йдеться в заяві чоловіка.

Після цього Угринчук разом із клієнтами почав фіксувати ситуацію на відео, щоб передати матеріали поліції. Він зазначив, що повідомив про намір викликати правоохоронців і зайшов до закладу.

За словами чоловіка, згодом йому повідомили, що жінка також прямує до закладу. Після приходу польки, як стверджує Угринчук, вона почала бити присутніх і пошкоджувати майно закладу.

«В цей момент ми не могли ніяк захистити себе, бо в такому випадку ми б понесли відповідальність, нам прийшлося це все, на жаль, терпіти», — зауважив українець.

Реклама

Він також звернувся до поляків із закликом не проявляти агресію до тих, хто не завдає шкоди іншим.

«Дорогі Поляки — і ті, які нас люблять, і ті, які — ні. Ми живемо в вас не тому що нам добре! А тому що, на жаль, в нашій країні війна, від якої наші військові захищають і вас! Я прекрасно розумію, що я не вдома і що я тут ніхто, але якщо ми вам не завдаємо кривди, то чому ви нам завдаєте?» — йдеться в заяві Угринчука.

Чоловік закликав максимально поширити інформацію про інцидент. Він наголосив, що хоче домогтися відповідальності для причетних до нападу, та попросив допомогти з розголосом ситуації.

Дата публікації 10:46, 14.08.26 Кількість переглядів 18 Дві польки напали на українців і громили кафе

Напади на українців в Польщі — останні новини

Нагадаємо, Єврокомісія відреагувала на 30-відсоткове зростання кількості скарг українців на напади в Польщі за першу половину 2026 року. Брюссель засуджує мову ворожнечі й нагадує, що країни ЄС зобов’язані карати за ксенофобію. ЄК стежить за дотриманням Польщею відповідних норм та умов фінансування.

Реклама

Новини партнерів