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Українця побили до критичного стану: у Польщі почався гучний суд
У Польщі судять трьох людей у справі про жорстоке побиття українця в Радомі. За даними прокуратури, напад супроводжувався антиукраїнськими вигуками.
У польському Радомі розпочався суд над трьома людьми у справі про жорстоке побиття 41-річного громадянина України Юрія Л. Серед обвинувачених — колишній боєць ММА Алекс Р., якому закидають напад через національність потерпілого.
Як повідомила речниця окружної прокуратури Радома Анета Гоздзь, обвинувальний акт передали до суду ще у квітні, а розгляд справи вже триває, пише ONET.
Інцидент стався 19 грудня 2025 року. За матеріалами слідства, перед нападом українець украв пиво з магазину. Продавчині зачинили його всередині та вимагали компенсацію, після чого розповіли про ситуацію знайомому. Той, за версією слідства, зібрав друзів і напав на чоловіка.
Під час побиття нападники, за даними прокуратури, вигукували, що «Польща — для поляків» і що українець має повернутися до України воювати.
Українець отримав тяжкі травми
Слідство встановило, що Алекс Р. бив потерпілого руками й ногами, створюючи безпосередню загрозу його життю та здоров’ю.
Унаслідок нападу Юрій Л. отримав тяжкі травми голови. Через два дні його стан погіршився, після чого чоловіка госпіталізували до лікарні в Радомі. Там йому зробили операцію, а згодом він залишався у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії.
Алексу Р. висунули обвинувачення в участі в нападі, вчиненому через громадянство потерпілого. За даними прокуратури, він визнав провину. Суд залишив його під вартою на час розгляду справи.
Йому загрожує від 3 до 20 років позбавлення волі. Інших учасників нападу правоохоронцям встановити не вдалося.
До відповідальності притягнули й продавчинь
У цій же справі обвинувачення отримали дві продавчині — Марта У. та Анна Г.
За версією прокуратури, вони зачинили українця в магазині та вимагали 1000 злотих за те, щоб не повідомляти поліції про ймовірні крадіжки продуктів. У підсумку потерпілий заплатив понад 500 злотих.
Обидві жінки визнали провину. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Польщі 9 серпня відбулися масові акції проти насильства, ксенофобії та дискримінації українців і представників інших меншин. Демонстрації під гаслом «Не будь байдужим» пройшли у 22 містах країни.
Загальнонаціональну кампанію організував Комітет захисту демократії (KOD). Її учасники виступили проти зростання кількості словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність.