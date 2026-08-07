Безкоштовне житло та медицина у Польщі: для українців готують важливі зміни

Прапори Польщі, ЄС та України / © unsplash.com

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Як відомо, від 1 липня цього року у Польщі українці втратили змогу повністю безкоштовно проживати та харчуватися у центрах колективного розміщення (ЦКП). Таке право залишилося лише в певних категорій громадян. До них потрапили: вагітні, люди з інвалідністю та окремі категорії людей похилого віку. Інша частина українців втратила можливість скористатися такою допомогою.

Як повідомляє maney.pl, Ліва партія Польщі (Klub Lewica) 3 липня подали законопроєкт, котрий має розширити право користування безкоштовним житлом у ЦКП. Голова Міністерства сім’ї, праці та соцполітики Агнешка Дземянович-Бонк очікує його позитивного розгляду та сподівається на підтримку колег з коаліції. Вона каже, що зміни законопроєкту покликані захищати «деякі вразливі групи».

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За словами Агнешки Дземянович-Бонк із переліку людей, які мали право на безкоштовне проживання та харчування у ЦКП виключено багато вразливих груп. До прикладу, мати з дитиною з інвалідністю має право безкоштовно проживати у ЦКП, а от її інші діти позбавлені цього права.

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На думку голови Міністерства сім’ї, праці та соцполітики така ситуація потребує негайного виправлення. Саме тому Ліва партія днями подала до Сейму законопроєкт, щоб розширити перелік осіб, які мають право на безкоштовне проживання у ЦКП. Сюди пропонують додати:

матерів-одиначок, які самостійно виховують дітей та не перебувають у шлюбі, або якщо їхній партнер не перебуває в Польщі;

пенсіонерів, пенсійні виплати яких на 50% нижче від мінімального розміру пенсійного забезпечення;

членів сімей, які входять до вразливих груп.

Також в законопроєкті пропонується надати українцям доступ до медичного страхування та базової безкоштовної медичної допомоги не залежно від того чи живуть вони в ЦКП і чи входять або ні до переліку вразливих категорій.

Розширення переліку вразливих груп, які мають право на безкоштовне проживання у ЦКП коштуватиме Польщі приблизно у 18 мільйонів злотих, а надання доступу до медстрахування та базової медичної допомоги ще у 80 мільйонів. Проте, такі цифри є виправданими, адже за словами Агнешки Дземянович-Бонк, Польща витратить набагато більше, якщо такі люди залишаться без допомоги.

Розглянути законопроєкт мають на сесії Сейму у вересні.

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