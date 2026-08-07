Гола Надя Дорофєєва станцювала на підборах у провокативному відео й підкорила фанів

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Реклама

Українська співачка Надя Дорофєєва підкорила шанувальників новим кліпом на пісню «747».

Це перший україномовний реліз зірки цього року. Тож Надя одразу рішуче налаштувалася дивувати фанів. І цього вдалося досягнути незвичними та пікантними сценами в ефектному кліпі.

Реклама

Так, на одних кадрах Дорофєєва біжить від величезних більярдних куль, на інших — розігрує сварку з чоловіком і розпилює йому в обличчя вогнегасник. До того ж в одному з кадрів виконавиця не посоромилася повністю позбутися одягу і станцювати голою на підборах.

Реклама

До слова, Надя зізналася, що зніматися в такому образі для неї було незвично. Артистка пояснила, що танцювати на підборах оголеною у присутності режисера та оператора було «комічно і водночас відверто».

«Ця сцена дуже важлива. Звісно, вона хайпова і може викликати багато обурення, але її значення набагато глибше. Для мене вона свідчить про ту саму самотність — відчайдушну спробу привернути до себе увагу людини, яка вже емоційно віддалилася», — підсумував режисер кліпу Алан Бадоєв.

За словами Дорофєєвої, ця пісня — про момент осяяння, коли ти нарешті усвідомлюєш, що кохання закінчилося. Образ літака та рядки «наш Боїнг давно сів» символізують завершення спільного маршруту — настав час прийняти це й рухатися далі.

Цікаво, що знімання цього кліпу були під загрозою зриву. Все через стан здоров’я артистки. Нещодавно вона розповіла про серйозну травму та тривалу реабілітацію.

Реклама

Новини партнерів