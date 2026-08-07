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- Гламур
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Гола Надя Дорофєєва станцювала на підборах у провокативному відео й підкорила фанів
У зірки вийшов пікантний кліп на нову пісню «747».
Українська співачка Надя Дорофєєва підкорила шанувальників новим кліпом на пісню «747».
Це перший україномовний реліз зірки цього року. Тож Надя одразу рішуче налаштувалася дивувати фанів. І цього вдалося досягнути незвичними та пікантними сценами в ефектному кліпі.
Так, на одних кадрах Дорофєєва біжить від величезних більярдних куль, на інших — розігрує сварку з чоловіком і розпилює йому в обличчя вогнегасник. До того ж в одному з кадрів виконавиця не посоромилася повністю позбутися одягу і станцювати голою на підборах.
До слова, Надя зізналася, що зніматися в такому образі для неї було незвично. Артистка пояснила, що танцювати на підборах оголеною у присутності режисера та оператора було «комічно і водночас відверто».
«Ця сцена дуже важлива. Звісно, вона хайпова і може викликати багато обурення, але її значення набагато глибше. Для мене вона свідчить про ту саму самотність — відчайдушну спробу привернути до себе увагу людини, яка вже емоційно віддалилася», — підсумував режисер кліпу Алан Бадоєв.
За словами Дорофєєвої, ця пісня — про момент осяяння, коли ти нарешті усвідомлюєш, що кохання закінчилося. Образ літака та рядки «наш Боїнг давно сів» символізують завершення спільного маршруту — настав час прийняти це й рухатися далі.
Цікаво, що знімання цього кліпу були під загрозою зриву. Все через стан здоров’я артистки. Нещодавно вона розповіла про серйозну травму та тривалу реабілітацію.