Чому в домі знову безлад, навіть якщо ми прибираємо щодня: названо найголовнішу причину

Як підтримувати порядок в домі / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Багатьом знайома ситуація: щойно закінчили прибирання, а вже наступного дня здається, ніби в оселі знову панує хаос. Пил витертий, підлога чиста, речі складені, але відчуття безладу нікуди не зникає. Через це люди часто звинувачують себе в неохайності або думають, що просто недостатньо прибирають. Насправді експерти з організації простору стверджують: головна причина постійного безладу полягає зовсім не у відсутності бажання прибирати, а в надлишку речей, які не мають свого постійного місця.

Головна причина безладу в оселі

Коли в оселі накопичується забагато різних речей, підтримувати порядок стає дедалі складніше. Навіть якщо регулярно пилососити, мити підлогу та витирати пил, речі продовжують переміщатися з місця на місце. Через це створюється враження, що вдома постійно не прибрано.

Реклама

Фахівці пояснюють: якщо предмет після використання не має визначеного місця для зберігання, він майже завжди залишатиметься на столі, дивані чи підвіконні.

Реклама

Прибирання і порядок — це різні речі

Багато людей плутають ці поняття. Прибирання — це процес очищення поверхонь від пилу, бруду чи сміття. Порядок — це правильно організований простір, у якому кожна річ має своє місце.

Саме тому можна витратити кілька годин на прибирання, але вже ввечері квартира знову матиме захаращений вигляд.

Надлишок дрібниць створює хаос

Особливо швидко безлад накопичується через невеликі предмети:

чеки;

косметику;

зарядні пристрої;

ключі;

документи;

дитячі іграшки;

декоративні дрібниці.

Кожна окрема річ здається незначною, але разом вони створюють візуальний шум. Саме він змушує мозок сприймати приміщення як захаращене навіть тоді, коли воно чисте.

Реклама

Як змінити ситуацію

Експерти радять насамперед переглянути кількість речей. Якщо певний предмет не використовувався більше року, варто чесно відповісти собі, чи справді він потрібен. Чим менше зайвих речей у будинку, тим легше підтримувати порядок.

Створіть місце для кожної речі. Організатори простору рекомендують дотримуватися простого правила: кожен предмет повинен мати постійне місце. Це може бути окрема коробка, полиця, шухляда чи органайзер.

Коли система стає звичною, повернути річ після використання займає лише кілька секунд.

Використовуйте правило однієї хвилини

Багато фахівців радять правило однієї хвилини. Якщо певну справу можна виконати менш ніж за хвилину — зробіть це відразу. Наприклад:

Реклама

поставити чашку в посудомийну машину;

повісити куртку;

прибрати взуття;

скласти плед;

повернути книжку на полицю.

Такі маленькі дії практично непомітні, але саме вони допомагають уникнути накопичення хаосу.

Новини партнерів