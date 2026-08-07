51-річна Могилевська без макіяжу жорстко відповіла на чутки про "пластику" й поставила усіх на місце

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка та тренерка нового сезону «Голосу країни» Наталія Могилевська показала, як рятується від літньої спеки.

На світлинах 51-річна виконавиця позувала у купальнику просто в басейні. Наталія не стала приховувати зовнішність за фільтрами чи ретушшю та показалася максимально близько до камери. Свій допис вона присвятила спекотній погоді й запитала у підписників, які способи допомагають їм легше переносити високі температури.

Реклама

«Друзі, хто як справляється з цією спекою? Почну я. Вода. Якнайбільше і всюди. І пити, і бути біля неї», — написала артистка.

Реклама

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Однак у коментарях підписники вкотре почали обговорювати зовнішність співачки та припускати, що її молодший вигляд може бути результатом косметологічних процедур, «фільтрів», «Оземпіку» чи «пластики».

Це обурило Могилевську, і вона розгорнуто пояснила, чому вважає подібні твердження недоречними. Співачка наголосила, що людина, яка не знає її особисто, не може достовірно стверджувати, що саме вона робить зі своєю зовнішністю. До того ж артистка також окремо заперечила припущення щодо вживання популярних препаратів для схуднення.

«Ну як ви так упевнено можете це знати?.. Не переставала в дитинстві дивуватися бабусям на лавочці… „Оземпік“ — отрута. Я не рекламую і не вживаю її. Ви ж його підсвідомо рекламуєте за мій рахунок. Також ваша впевненість у тому, що ви знаєте, що саме я роблю для себе, є інтерпретацією або припущенням. А ви стверджуєте так, ніби точно знаєте, що є порушенням моїх кордонів, адже ми незнайомі», — емоційно написала Могилевська.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Насамкінець співачка пояснила просту істину: «Любі, це просто фото і настрій. Наживо я маю точно старший вигляд. А молодість вона в очах, в щоденній роботі над собою, щоб вийти за межі віку, зовнішності і вимог світу».

Реклама

Та все ж знайшлися й ті коментатори, які навпаки засипали артистку компліментами. Шанувальники відзначили її природний вигляд.

Наталія, поділіться своїм лайфгаком, як так можна мати вигляд на 18? Вас не впізнати, молодшаєте з кожним роком!

Вам личить бути без мейку. Така гарна

Така молода дівчина. Маєте дуже гарний вигляд

Наразі співачка продовжує активно працювати. Зокрема, цієї осені вона вперше стане тренеркою дорослого «Голосу країни», де разом із Тіною Кароль та ще двома наставниками шукатиме нові вокальні таланти. Творці шоу нещодавно здивували її сюрпризом просто в її будинку.

Новини партнерів