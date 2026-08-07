Дефіцит антибалістики: чому США та Європа не можуть і не хочуть допомогти Україні пережити зиму

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Після масованого російського обстрілу 5 серпня, коли українська ППО не збила жодної балістичної ракети, Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року партнери передали Україні втричі менше антибалістичних ракет. Глава держави припустив, що крім війни на Близькому Сході, де витрачається дуже багато перехоплювачів, зокрема до систем Patriot, можливо це пов’язано з політичними кроками, щоб Україна стала більш зговірливою.

Протягом років повномасштабного вторгнення Росії від європейців на офіційному рівні завжди лунали заяви, що це Україні вирішувати, коли та на яких умовах починати переговори про завершення війни. Натомість адміністрація Трампа, вважаючи, що Україна програє війну, здійснювала більший тиск саме на Київ. Нагадаємо, як навесні 2025 року США призупинили обмін розвідданими та військову допомогу Україні. Директор ЦРУ Джон Реткліфф переконував, що все відновиться, щойно Зеленський продемонструє відданість мирному процесу.

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Саме після цього відбулися переговори української та американської делегацій у саудівській Джидді, де Київ підтримав ідею негайного 30-денного перемир’я, якщо на це погодиться Путін, а США зобов’язалися відновити допомогу та обмін розвідданими. За ці майже півтора року адміністрація Трампа мала б упевнитися, що Україна хоче справедливого миру, а не тимчасового перемир’я ціною здачі територій, щоб Трамп отримав свої політичні бали, а Україна — відновлення війни в ще більшому масштабі. Проте до збільшення підтримки України це не призвело.

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В умовах гострого дефіциту антибалістики в Україні Путін робить ставку на знищення не лише теплової та енергетичної інфраструктури, а й водопостачання цієї зими, щоб на весну 2027 року вийти на можливі переговори у більш сильній позиції. Чи отримає Україна антибалістичний захист від союзників, щоб зірвати плани Кремля? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Трамп відмовив Україні: чим збивати російську балістику

За кілька днів до російського обстрілу 5 серпня, коли загинуло 18 людей, міністр енергетики Денис Шмигаль в інтерв’ю Politico висловив сподівання, що завдяки нашим ударам по російським НПЗ та санкціям союзників зупинити війну вдасться цієї осені. Інакше на Україну чекає ще одна зима атак Росії на її енергетичну інфраструктуру — повторення торішньої кампанії, яка занурила українські міста в крижану темряву.

«Мета Росії зараз — знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але під час відключень електроенергії можна було вижити, якби у вас був газ і вода. Важко прожити більше трьох днів без води та каналізації», — також сказав Денис Шмигаль.

Щоб пережити зиму й збивати російську балістику, Україні необхідні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot. Під час зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці липня Зеленський попросив надати екстрений зимовий пакет антибалістики з 300 «петріотів». Інакше, за словами українського президента, Росія може знищити українські електростанції і залишити мільйони людей без опалення, спричинивши гуманітарну кризу. Раніше ТСН.ua писав, що Трамп пообіцяв допомогти, проте дав зрозуміти, що зробити це буде вкрай складно.

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Пізніше американський президент заявив, що перехоплювачі до Patriot потрібні самим США, знову згадавши свого попередника Байдена, який начебто надав Україні надто багато — $300 млрд (Трамп постійно каже про начебто надані Байденом Україні $300-350 млрд, проте ця сума нічим не підтверджена й не відповідає дійсності — Ред.).

«Коли я залишав це місце (президента США у січні 2021 року — Ред.), склади були повні, а він (Байден — Ред.) віддав значну їхню частину. Мені тепер треба поповнити ці запаси», — також сказав Трамп, додавши, що США не залучені у війну Росії проти України, бо Америка розташована далеко за океаном.

Така поведінка чинного американського президента навряд чи когось дивує. Адже коли вирішення якогось питання чи проблеми є дійсно в інтересах Трампа, ба більше — сприяє підвищенню його рейтингу — він докладає максимум зусиль. Проте на тлі провальної війни проти Ірану, яка призвела до світової енергетичної кризи, зростання цін на пальне та інфляції в Америці, яку США до того ж не можуть ані виграти, ані закінчити, в адміністрації Трампа навряд чи ризикуватимуть напередодні проміжних виборів до Конгресу на початку листопада.

Виробництво мирного часу: санкції не працюють

Йдеться не про небажання Трампа чи його адміністрації надавати Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Вже понад рік США продають Україні озброєння через натовський механізм PURL. Проблема в тому, що західний ОПК досі «живе» в умовах мирного часу. За словами в.о. міністра закордонних справ Андрія Сибіги, на рік американська сторона може виробляти близько 600 ракет PAC-3.

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«На жаль, такий світ, такі геополітичні реалії. І, маючи ситуацію на Близькому Сході, ми розуміємо, як непросто зараз нам отримувати, купувати, обмінювати і діставати ці ракети. Ми буквально б’ємося за кожну ракету», — додав Андрій Сибіга.

ТСН.ua вже писав, що загалом за рік США можуть виробити до 650 перехоплювачів до систем ППО Patriot із можливістю масштабування до 2 тис. до 2030-го. Японія має американську ліцензію на виробництво цих ракет. Щоправда, обсяги доволі низькі — лише до 50 одиниць на рік. На кінець 2027 року спільне виробництво «петріотів» буде розгорнуто в Німеччині. Щоправда, обсяги теж будуть незначними — до 180 ракет на рік.

На додачу у черговій війні проти Ірану, за повідомленнями американських ЗМІ, США використали майже всі ATACMS, а запаси перехоплювачів до систем Patriot і THAAD скоротилися на 65% та 40% відповідно. Наприклад, якщо ще на початок цього року на складах Пентагону було близько 2330 ракет до «петріотів», то зараз їх залишилося біля 800. На складах в Європі кількість перехоплювачів до Patriot теж не вимірюється сотнями штук. І все це відбувається, коли, за повідомленням The Wall Street Journal, американська розвідка попереджає про можливість нападу Росії на НАТО ще до закінчення війни проти України.

Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон зазначає, що атака на Іран була непотрібною тратою ресурсів і кардинальною помилкою, але сукупне недовиробництво «петріотів» та іншої критично важливої ​​ зброї виникло задовго до Трампа. Тож Вашингтону та європейським союзникам треба проявити креативність у пошуку нових способів захисту українського неба.

«Вони повинні зібрати достатньо "петріотів", щоб Україна пережила зиму, і достатньо можливостей для удару на велику дальність, щоб вплинути на виробництво балістичних ракет Росією. Враховуючи дедалі більш змістовний військовий обмін між Москвою та іншими суперниками США, включаючи Китай, Іран та Північну Корею, це також допомогло б стратегічному становищу Америки», — вважає Марк Чемпіон.

Крім передавання Україні дієвих далекобійних можливостей для знищення не лише пускових установок, а й самого балістичного виробництва на російській території, західні союзники України мають провести ретельну роботу над помилками, проаналізувавши, які саме країни постачають Росії основні компоненти для виробництва балістичних ракет. Тим паче, що цей список давно відомий. І на першому місці Китай, який є головним рятівним колом Кремля.

Дата публікації 10:44, 06.08.26 Кількість переглядів 30 Зеленський показав, як ЗСУ уразили 2 НПЗ та катери Росії

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