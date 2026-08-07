Як за кілька хвилин перевірити, чи є на вас банківський кредит: проста інструкція

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Кредитний реєстр НБУ дає змогу безкоштовно отримати інформацію про банківські кредити, внесені до реєстру, та перевірити дані про заборгованість на своє ім’я. Для входу потрібна авторизація через BankID НБУ, а сформований звіт можна зберегти у форматі PDF.

ТСН.ua розповідає, як це робити швидко.

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Що показує Кредитний реєстр НБУ, а чого в ньому може не бути

У звіті можна побачити, зокрема:

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суму заборгованості та стан виконання зобов’язань;

назву банку-кредитора;

дату, коли банк надав інформацію до Кредитного реєстру НБУ;

дату останнього оновлення даних.

Реєстр містить інформацію про кредити в банках України, зокрема банків, які перебувають у стадії ліквідації. Дані учасники реєстру оновлюють щомісяця станом на перше число, тому дата оновлення у звіті допомагає оцінити актуальність відомостей.

Кредитний реєстр не слід ототожнювати з повною кредитною історією. Бюро кредитних історій формують її на основі даних, які їм передають кредитодавці, а реєстр НБУ містить визначену регулятором інформацію про кредитні операції. Ми уже писали про пропозиції змінити правила для кредитних історій, але для перевірки актуальних даних варто користуватися чинними сервісами та звертатися до установи, яка передала інформацію.

Як отримати кредитний звіт через BankID

Щоб перевірити кредитну історію НБУ онлайн, потрібно:

Відкрити офіційний сервіс Кредитного реєстру НБУ: cr.bank.gov.ua. Обрати авторизацію через систему BankID НБУ. Вибрати свій банк із переліку учасників і пройти підтвердження особи. Сформувати звіт за своїми даними. Переглянути документ і, за потреби, зберегти його у форматі PDF.

Послуга для фізичних осіб є безкоштовною. Для використання BankID потрібно мати рахунок у банку — учаснику системи.

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Такий звіт призначений насамперед для ознайомлення зі своїми даними та контролю фінансів. НБУ окремо наголошує, що він не є офіційним документом для подання до банку чи іншої установи.

Що робити, якщо у звіті є помилка або незнайомий кредит

Якщо у звіті є неточність, спочатку зверніться до банку-кредитора з письмовим проханням перевірити та виправити інформацію. У зверненні коротко вкажіть, з якими даними ви не погоджуєтеся.

Якщо фінансова установа не вирішила питання або не надала відповіді, можна подати звернення до Національного банку. У ньому слід описати ситуацію, назвати установу і залишити актуальні контакти для відповіді; за потреби до звернення додають документи.

Якщо кредит вам не знайомий, зверніться до банку, який передав інформацію, і попросіть пояснити підставу запису. Не повідомляйте стороннім особам коди з SMS чи дані для входу до банкінгу.

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Кредитний реєстр, бюро кредитних історій і шахрайство: у чому різниця

Кредитний реєстр НБУ — державний інформаційний ресурс із даними, які подають його учасники за встановленими правилами. Бюро кредитних історій формують кредитні звіти на основі інформації про кредитні операції, яку передають кредитодавці. Для повнішої перевірки своїх зобов’язань ці джерела не варто змішувати.

Звіт НБУ — корисний спосіб перевірити наявність визначених банківських кредитів і помітити можливу проблему, але не гарантія повної відсутності боргів або шахрайства.

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