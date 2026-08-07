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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2545
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2 хв

В Україні різко зміниться погода, а потім повернеться спека: синоптики ошелешили прогнозом на серпень

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у серпні: коли чекати на грози та чергове потепління.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Погода в Україні

Погода в Україні

Температурні рекорди одразу в 13 областях зафіксували синоптики напередодні. Денні максимуми повітря в обласних містах на півночі, всієї західної частини України та у Миколаєві перетнули попередні історичні рекордні значення температури для дати 6 серпня.

Перевищення коливались від майже одного до понад чотири градуси за Цельсієм.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відпочинок від виснажливої спеки: куди прийде прохолода

Утім, уже відсьогодні територію України почнуть накривати грози та шквали і очікується зниження температури. Після виснажливих позначок подекуди у плюс 50, стовпчики термометрів поповзуть униз.

Але, як обіцяють синоптики, критичних перепадів очікувати не слід, адже повітря прогріватиметься до комфортних +25 у західних областях і значно вище — на решті територій.

Негода, град та шквали: де оголошено небезпеку

Задощить уже сьогодні у центральних та східних областях. Подекуди опади пройдуть із градом та сильними поривами вітру.

Зокрема, у столиці та на Київщині оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Коментар Укргідрометцентру: що чекає на нас найближчими днями

Зміну погодних умов та прихід свіжого повітря прокоментувала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха: «Надходить холодний атмосферний фронт із північного заходу, і відповідно він зумовлює зміну повітряних мас і послаблення спеки нарешті… Дощі місцями значні можуть бути, зливи, грози, град. Після цього фронту буде надходити більш свіжа повітряна маса, і вже найближчі кілька ночей нічні мінімуми будуть від 15 до 23, а денні — від 24 до 30 градусів».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: УДАР ПО СТАДІОНУ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»! Трамп ВІДМОВИВ УКРАЇНІ?! | ТСН 16:00 7 серпня

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