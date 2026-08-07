Грози, град і шквали: синоптики попередили, які області вже скоро накриє сильна негода (мапа)

Погода в Україні / © ТСН

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Синоптики попереджають про різке погіршення погоди 8 серпня в більшості регіонів. Через негоду може ускладнитися робота транспорту, комунальників та інших служб.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода 8 серпня — що прогнозують синоптики

За даними Укргідрометцентру, 8 серпня в Україні очікуються грози. У нічний час значні дощі пройдуть в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень негода охопить Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську та Харківську області.

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Крім того, вдень в окремих районах, за винятком західних та більшості північних областей, прогнозуються град та шквали вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Через погодні умови оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили у Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, 7 серпня, на Київщині та в столиці утримуватиметься сильна спека до +38, проте вже в другій половині дня погода стрімко зміниться через наближення грозового фронту зі зливами, градом та шквальним вітром.

Раніше ми писали, що в Україні 7 серпня погода буде неоднорідною.

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