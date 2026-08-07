ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5687
Час на прочитання
1 хв

Грози, град і шквали: синоптики попередили, які області вже скоро накриє сильна негода (мапа)

Погода готує неприємний сюрприз. Частину України накриють грози, град і шквали.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди 8 серпня в більшості регіонів. Через негоду може ускладнитися робота транспорту, комунальників та інших служб.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода 8 серпня — що прогнозують синоптики

За даними Укргідрометцентру, 8 серпня в Україні очікуються грози. У нічний час значні дощі пройдуть в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень негода охопить Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську та Харківську області.

Крім того, вдень в окремих районах, за винятком західних та більшості північних областей, прогнозуються град та шквали вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Через погодні умови оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили у Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, 7 серпня, на Київщині та в столиці утримуватиметься сильна спека до +38, проте вже в другій половині дня погода стрімко зміниться через наближення грозового фронту зі зливами, градом та шквальним вітром.

Раніше ми писали, що в Україні 7 серпня погода буде неоднорідною.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie